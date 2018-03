Nakon dva vezana poraza (Filadelfija i Toronto) Denver Nagetsi, predvođeni sjajnim Polom Milsapom i Nikolom Jokićem su konačno slavili.

Ali, noćas u Oklahoma Sitiju im nije bilo nimalo lako pošto su do trijumfa koji im i dalje podgreva nadu za plej-of stigli tek posle produžetaka, rezultatom 126:125. Bio je to veoma napet meč u kojem je dominirao Milsap sa 36 poena. Iksusno krilo je ove sezone zbog povrede zgloba ruke propustilo čak 44 utakmice, te je noćas odigrao kao preporođen terorišuči protivnički koš. Jokić je zabeležio novi dabl-dabl sa 23 poena i 16 skokova (uz šest asistencija), a zajedno sa kolegama iz reketa uspeo je da zaustavi u vazduhu jedan od najskočnijih timova u ligi. (58-50) I to je upravo bila srž veoma važne pobede koja im i dalje podgreva nadu za nastavak sezone.

Na drugoj strani parketa očekivano najbolji je bio Ras Vestbruk kojem je malo nedostajalo da zabeleži novi tripl dabl - 33 poena, 13 asistencija i devet skokova. Lider Tandera je, međutim bio i tragičar susreta u Oklahomi pošto je promašio šut za tri poena za pobedu u regularmnom delu meča. U nastavku je domaći tim imao ponovo šansu za trijumf, ali je prvo Džejson Plamli pri vođstvu Denvera 222:121, 15 sekundi pre kraja produžetka zavario bananu Džeremiju Grentu dok je ovaj pokušavao da položi loptu. Potom je sviran faul nad Milsapom i on je pogodio oba bacanja, da bi sudije potom dodelile tehničku Oklahomi, to jest Polu Džordžu koji je namerno promašio bacanje četiri sekunde pre kraja, te je Barton dao dva bacanja za osiguranje trijumfa.

Naredni protivnik Nagetsima u pokušaju da se domognu plej-ofa su Milvoki Baksi.

REZULTATI

Oklahoma - Denver 125:126 pr

/Vestbruk 36 p, 13 a, 9 sk - Milsap 36 p, 9 sk, Jokić 23, 16 sk, 6 as, 2 bk/

Orlando - Čikago 82:90

/Gordon 18, Vučević 12 p, 14 sk - Markanen 13/

Atlanta - Filadelfija 91:101

/Li 20 - Simon 13 p, 12 sk 11 as/

Klivlend - Nju Orlenas 107:102

/Džejms 27 p 11 as 9 sk - Holidej 25/

Hjuston - Finiks 104:103

/Harden 28 p, 10 as, 8 sk - Džekson 27/

Dalas - Minesota 92:93

/Barns 19 - Tauns 21 p, 20 sk, Bjelica 6 p, 3 sk, 1 as, 2 bk/

Juta - Memfis 107:97

/Mičel 22- Gasol 28/

LA Lejkers - Milvoki 122 :124 pr

/Kuzma 27 p, 12 sk - Bledso 39, Adetokumpo 27 p, 16 sk/

Portland - LA Klipers 105:95

/Nurkić 21 p, 12 sk - Vilijams 23, Marjanović 10 p 9 sk, 12 sk/

Foto: Reuters/Action Images