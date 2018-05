Fajnal for Evrolige nam kuca na vrata, a to je pravo vreme da se podsetimo velikih poduhvata iz ranijih izdanja završnice ovog takmičenja. Eurohups je napravio podsećanje na 10 najvećih priča sa F4 turnira.

Do sada ih je bilo 16, kao i sedam šampiona. Neki uspesi su doveli do pisanja istorije.

10. OLIMPIJAKOS - VASILIS SPANULIS (2013)

Olimpijakos je odbranio titulu koju je osvoji prethodne godine. Vasilis Spanulis je osvojio treću titulu Evrolige i treću nagradu za MVP-ja na svom trećem učešću!

Olimpijakos jeste bio branilac titule, ali i autsajder protiv Barselone, CSKA i Real Madrida. A ta uloga iz senke im je savršeno legla. I tako su Pirejci stili do titule posle pobede u finalu nad Realom od 100:88. Uz zaista legendarnu sezonu Spanulisa.

9. BARSELONA (2010)

Barselona je stigla do titule Evrolige kao jedini tim kome je pošlo za rukom da prođe kroz sezonu sa samo dva poraza! Ukupan skor Katalonaca je bio 20-2.

E, to je definicija besprekorne sezone. Tim Ćavija Paskvala je na putu ka Fajnal foru u Parizu između ostlog zabeležio poraz u Beogradu od Partizana.

MOZZART KVOTE ZA FAJNAL FOR

U finalu je Barsa slavila s 86:68 protiv Olimpijakosa, a mnogi misle da bi veći otpor Blaugrani pružio Partizan da je bio u finalu.

8. MAKABI TEL AVIV (2014)

Igralo se u Mediolanum Forumu, a Makabi je postao prvi tim koji je dobio finale u produžetku. Na startu sezone Ponos Izraela je smatran ekipom koja je limitirana i koja nema snagu da se bori za trodej. Ipak, Dejvid Blat je imao drugačiju viziju.

Imali su i sreće protiv CSKA, igrali su u finalu protiv dominantnog Real Madrida koji je uništio Barselonu u polufinaliu sa 100:62. Izraelci su uspeli da uvuku utakmicu u produžetak i da tu dođu do titule.

7. PANATINAIKOS (2002)

Panatinaikos je tada postao jedini tim koji je osvojio titulu Evrolige na terenu protivničkog tima u meču u kome se odlučivalo o šampionu.

Bila je to utakmica - Željko Obradović protiv Etorea Mesine i Virtusa. Manu Đinobili i Matjaž Smodiš su bili izvanredni, ali je Dejan Bodiroga uz Ibrahima Kutlaja i Lazarosa Papadopulosa uspeo da pokvari domaćinu zabavu.

ŽALGIRIS OSVAJA EVROLIGU - 12,00

6. FENERBAHČE (2017)

Tim Željka Obradovića postao je prošle sezone prvi turski tim koji je osvojio Evroligu.

Turci su potrošili stotine miliona evra u poslednjoj deceniji kako bi osetili radost krunisanja, a na kraju je Žocova armija uspela u maju 2017. da predvođena Bogdanovićem, Judom i Kalinićem stigne do istorijske krune.

Fener je imao veliku podršku navijača, a u isto vreme je nastalo i veliko slavlje po osvajanju titule.

FENERBAHČE OSVAJA EVROLIGU - 3,10

5. REAL MADRID (2015)

Real Madrid je postao prvak Evrope posle 20 godina čekanja i posle dva poraza u finalima uzastopno.

Igralo se u Madridu tako da je Kraljevski klub imao veliku pomoć u činjenici što je bio domaćin ovog takmičenja.

Posle celih 20 godina, Madrid je stigao do trona. Dve godine pre toga je poražen od Olimpijakosa, a godinu ranije od Makabija u finalu. Jednostavno Kraljevski klub nije mogao da stigne do treće titule u nizu.

REAL MADRID OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 4,50

4. CSKA (2006)

CSKA je osvojio titulu prvaka Evrolige posle 31 godine čekanja! Dušan Ivković je napravi podlogu, a Etre Mesina je doneo titulu posle čak 31 sezone čekanja.

Armejci nisu mogli da čekaju duže da se vrate na vrh. Teodoros Papalukas, Matjaž Smodiš i Trajan Lengdon su vodili CSKA do pobede nad Barselonom i Makabijem i tako su Armejci stigli do pete evroligaške titule.

CSKA OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 2,40

3. MAKABI TEL AVIV (2005)

Prvi put u modernoj eri Evrolige jedan tim je odbranio titulu u najjačem takmičenj u Evropi. To nijednoj ekipi pre nije uspelo u modernoj eri. Pre toga je jedino Jugoplastici uspelo to isto, s tim što je ona stigla do tri trofeja u nizu od 1989. do 1991. godine.

Makabi je bio vođen Nikom Vujčićem, Šarunasom Jasikevičijusem i Antoni Parkerom. Sa takvim igračima je jako teško biti poražen, a to se pokazalo u Moskvi. Tada je stradao Panatinaikos u polufinalu (91-82) i Baskonija u finalu (90-78).

2. OLIMPIJAKOS (2012)

Olimpijakos je kao potpuni autsajder stigao do titule posle jednog od najzanimljivijih finala istoriji Evrolige.

Lagano od toga može da se napravi holivudski film. Sećamo se svi koša Jorgosa Printezisa u poslednjim sekundama. Bilo je 62:61 na kraju.

1. PANATINAIKOS (2009)

Panatinaikos je stigao do pete titule Evrolige u jednom od najboljih Fajnal forova u istoriji. Tako su ga mnogi opisali.

Panatinaikos, Olimpijakos, CSKA i Barselona su sa mnogo zvezda i impresivnim budžetima napravili ekipe koje su ciljale da postanu prvaci Evrope.

Pored Željka Obradovića, za Panatinaikos su tada igrali igrači popu Dimitrisa Dijamantidisa, Šarunasa Jasikevičijusa, Vasilisa Spanulisa, Nikole Pekovića i Majka Batista.

Ishod nije mogao da bude drugačiji.

P.S. Dodali bismo na ovu listu i trofej Partizana iz 1992. godine uz šut Aleksandra Đorđevića u poslednjoj sekundi za pobedu crno-belih nad Huventudom.

Foto: MN Press