Detroit se rešava Grifinovih „privezaka“ i jača roster

Tako to radi Detroit - napraviš bombastičan trejd, pošalješ trojicu igrača za Blejka Grifina, a onda njegove „priveske“ zameniš za dvojac koji bi trebalo da ojača roster na pozicijama gde najviše škripi.

Naime, uprava Pistonsa rešila je da se ekspresno rastane sa centrom Vilijem Ridom i krilnim centrom Brajsom Džonsonom kako bi angažovali iskusnog plejmejkera Džamira Nelsona i krilo Dantea Kaningema. Dok je Nelson već završen, u međuvremenu je Detroit angažovao Džejmsa Enisa iz Memfisa.

Prema informacijama s one strane Atlantika, Detroit je Rida već poslao u Čikago u zamenu za Nelsona. Dolazak prekaljenog organizatora trebalo bi da unese dubinu u roster Pistonsa. Nelsonu će to biti treći klub posle odlaska iz Denvera prošle godine. On je prvo otišao u Nju Orleans i nije se dugo zadržao, zatim je kratko nosio dres Bulsa, gde je stigao prošle sedmice u paketu sa Tonijem Alenom, Omerom Ašikom i garantovanim pikom iz prve runde predstojećeg Drafta za Nikolu Mirotića i pika iz druge runde ovogodišnjeg Drafta, da bi se sada definitivno skućio u Detroitu.

U istom poslu, uprave Detroita i Čikaga razmenile su pikove druge runde NBA drafta za 2022. godinu.

Uprava Pistonsa radi i na transferu Džejmsa Enisa iz Memfis, čiji bi dolazak ojačao krilnu poziciju, pošto za Džonsona nema mesta u reketu. U posao bi trebalo da bude uključen i siguran pik iz druge runde Drafta.

Odličan posao za Pistonse.

