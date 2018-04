Nju Orleans Pelikansi su stigli do prve pobede nad Portlandom u plej-ofu NBA lige, slavili su s 97:95, a mnogima je taj ishod bio zanimljiv zbog Entonija Dejvisa.

Njega je bio glas da nema nijednu pobedu u plej-ofu. Ali, to je sada prošlost. I Obrvi je drago zbog toga.

"Mnogo mi znači što sam skinuo to majmunče sa leđa i došao do prve pobede", prokomentarisao je Dejvis na zanimljiv način.

Ipak, ne zadovoljava se samo s time Dejvis.

"Sada je sa tim gotovo io želimo u utorak da dođemo do još jedne pobede. Tako smo postavili naše misli. Ali, osećaj je jako dobar posle prve utakmice i pobede", kaže Dejvis.

Dejvis je u prvom meču dao 35 poena i bio je najzaslužniji za trijumf svog tima.

Nju Orealns vodi s 1:0 u seriji protiv Portlanda.

