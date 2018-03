Borac iz Čačka pobedio je na svom terenu Vršac sa 80:73 u velikom derbiju 22. kola Košarkaške lige Srbije i tako zadržao vodeću poziciju u nacionalnom takmičenju.

Početak utakmice prošao je u ravnopravnoj borbi oba rivala. To se moglo i očekivati, jer je reč o dve sjajne ekipe koje se odlično poznaju. Tempo je bio nešto sporiji, igrači pomalo rezervisani, ali je ulog ipak veliki – prestiž. U završnici četvrtine Borac je realizovao par napada preko Balabana. Ali to nije bilo dovoljno da bi se stekla neka ozbiljnija prednost. Morao je neki šuter da proradi. Naravno, to je bio Đoković. Prvo je pogodio trojku, a onda dobranopromešao odbranu Vršca. Zatim je van linije 6,75 ušao šut i Čarapiću, pa su nakon deset minuta Čačani vodili sa šest koševa (20:14).

Trojkom Dimića Borac je otvorio drugi deo igre. Tim pogotkom domaći su po prvi put stekli prednost od dve cifre (27:17). Nakon startne euforije Borca, gosti su se malo stabilizovali i smanjili zaostatak. Ponovo se vodila rovovska borba sa malo poena. Ipak, viđena igra na meču je pravdala epitet utakmice kola. Par sudijskih odluka dodatno je usporilo tempo polovinom deonice. Međutim, sa nekoliko dobrih napada u završnici poluvremena domaći igrači su uspeli da steknu vođstvo od osam koševa (41:33). Uzimajući u obzir koliko je meč tvrd, to je bila pristojna prednost.

Borac je sa nešto više energije ušao u drugo poluvreme, što se brzo manifestovalo. Ali na to Vršac ubrzo uzvarća istom merom, prišavši domaćinu na pet poena zaostatka. Igralo se u serijama, i taman što bi Borac stekao značajniju prednost, Vršac bi sa dva, tri dobra napada to anulirao, i sve bi se vraćalo na staro. Bilo je očigledno da će Čačani morati dobro da se oznoje da bi nastavili pobednički niz. Đoković je trojkom odveo Borac na maksimalnih +13. Zahvaljujući šutu sa distance domaćin je uspevao da drži protivnika na odstojanju.

Borac je u poslednjoj deonici uspevao da sve vreme drži prednost u svojim rukama. Ali to nije bio ni malo lak posao. Vršac je konstantno napadao i pružao je dostojan otpor ipak kvalitetnijem i boljem protivniku. Međutim, nije imao dovoljno snage da iznenadi domaćina u Čačku. Za to je potrebna mnogo bolja igra. Ipak, cilj utakmice nije bio samo sportsko nadmetanje, već i da se pomogne jednom mladom čoveku u važnoj i velikoj borbi. Barem malo se u tome i uspelo.

KLS, 22. kolo

Petak

Borac - Vršac 80:73

Subota

18.00 Zlatibor - Dunav

18.00 Metalac - Dinamik

19.30 Sloga -Beovuk

19.30 Spartak - Radnički

20.00 Vojvodina - Tamiš

Nedelja

13.00 OKK Beograd - Mladost

Pišu: Đurđe MEČANIN/Nikola MINOVIĆ

Foto: MN Press