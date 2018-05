Luka Dončić je apsolutna zvezda ovogodišnje sezone u Evroligi, a izvesno ga čeka nastavak karijere u NBA ligi gde mu i jeste mesto.

Posle finala i osvajanja Evrolige nije mogao da se odbrani od desetina novinara koji su ga opsedali, ali je pristao da govori za grupu novinara među kojima je bio i MOZZART Sport.



Dončić je toliko bio pod utiskom da je jedva odgovarao na prva pitanja.

"Neverovatno kako se osećam. Nemam reči. Neverovatno. To što smo uradili je neverovatno".



Malo o utakmici? Kako si je video?

"Teška utakmica. Fener ima odličnu ekipu. Svi znamo ko je Željko, tako da dali smo maksimum od sebe i to nas je dovelo do pobede".

Atmosfera? Izgleda kao da ste iskoristili atmosferu u svoju korist?

"Da. Imali su malo više podršku nego mi. Ali svaka čast našim navijačima što su došli iz Madrida".

Postao si igrač koji je osvojio Evropsko prvenstvo i Evroligu. Da li je NBA sledeći?

"Najverovatnije. Sada sam skoncnetrisan kako ćemo igrati u Španiji".

Da li postoji bolji oproštaj od Evrope?

"Naravno da ne. Biti šampion Evrolige znači mnogo", zaključio je jedan od prvih pikova na predstojećem draftu.

Uzeo je titulu prvaka Evrope.Sada mirno može da se posveti sledećim izazovima. Čekaju ga neke mnogo veće i glamuroznije bitke. Ako je sa 19 igrao ovako u Evroligi, za njega ne postoje granice!