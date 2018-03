Vest da Aleksandar Đorđević više nije trener minhenskog Bajerna uzdrmala je duhove u košarkaškoj Evropi. Pomalo neočekivano je i osvanula, s obzirom na vrlo dobru sezonu srpskog selektora u redovima bavarskog kluba, osvojenog nacionalnog Kupa posle pet decenija i povoljne situacije u borbi za titulu u Nemačkoj.

Mada je razlog Đorđevićevog otkaza, ali i raspuštanje gotovo kompletnog stručnog štaba, prvobitno objašnjen kao "nedostatak komunikacije sa klupskom upravom", pozadina cele priče dosta je kompleksna.

Prema informacijama nemačkog košarkaškog portala Basketball.de, između Aleksandra Đorđevića i klupske uprave postojale su višemesečne tenzije. Đorđević je držao do struke i svog posla i nije dozvoljavao drugima da mu se mešaju u posao, što su sportski direktor Danijele Bajezi i generalni direktor Marko Pešić pokušavali da rade od prošle jeseni. Bajezi i Pešić nisu bili zadovoljni Đorđevićevim radom na treninzima i pojedinim taktičkim odlukama koje je donosio. Takođe, smatrali su da ekipa nije dovoljno fizički spremna za sve što je dolazilo tokom sezone. Oni su želeli da određene elemente promene, što srpski trener nije prihvatio. O taktičkom delu razgovarao je isključivo sa svojim pomoćnicima, a pre svega sa Goranom Bjedovim, koji je bio Đorđevićeva desna ruka u Bajernu.

„Svima je jasno da je ovo teška odluka, ali je rezultat odraza svega što se dešavalo u svim segmentima tima, srazmerno našem ambicioznom projektu“, poručio je Marko Pešić i dodao:

„Moramo da dovedemo ekipu u poziciju da dalje napreduje. Pod tim ne mislim rezultatski, već u formi i strukturi igre, jer već neko vreme nismo na nivou koji se očekuje od kluba“.

U nemačkim košarkaškim krugovima nedavno se pročulo da je Đorđević bio nezadovoljan ogromnim brojem minuta koje su njegovi startni igrači morali da odigraju tokom sezone. Sporno je, kako se ističe, bilo to što Aleks King i Karim Jalou nisu dobijali minutažu, iako su pokazali određeni napredak tokom sezone. Prema informacijama zvaničnog sajta BBL, na platnom spisku Bajerna trenutno je 17 igrača.

Ono što je Đorđeviću klupska uprava zamerila jeste izgled tima u polufinalnoj seriji Evrokupa protiv Darušafake. Saznanja portala Basketball.de idu toliko da se tačno išlo do detalja koji su bili trn u oku ljudi iz vrha Bajerna. Preciznije - to što Đorđević nije tražio tajm-aut u periodu prve utakmice kada je Darušafaka umanjila zaostatak sa dvadeset i tri na svega četiri poena, posle čega je usledio i poraz. A onda i to što je Danilo Bartel dugo vremena proveo na klupi u drugom meču, što nije bilo po meri uprave.

Posle svega što se izdešavalo u dvomeču sa Darušafakom, Đorđević navodno više nije bio siguran može li da osvoji nacionalnu titulu sa Bajernom, zbog čega je rastanak bio neminovan. Mada, Pešić uverava da razlog otkaza nisu dešavanja iz Evrokupa, već...

„Ovakav rasplet nema nikakve veze sa tim što smo eliminisani iz Evrokupa. Protiv Albe smo pokazali lice koje ne priliči klubu. Sveukupno, to nas je sve dovelo do odluke da krenemo drugim putem, što verovatno mnogima nije shvatljivo na prvi pogled“.

Situacija je zaista dosta kompleksna, ali očigledno je da više nije moglo dalje. O krivcima za ovakav rasplet ne treba govoriti sada, kada je već sve završeno. Ali, Đorđević sada ima mogućnost da se mirno spremi za reprezentativne obaveze i sačeka ponude kojih će sigurno biti.

Foto: Star Sport