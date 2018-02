Dule Vujošević blokirao Partizan

Novi problemi stižu Partizan. Razlog je zabrana košarkaškog tribunala FIBA (BAT) za registrovanje novih igrača, a sve zbog neizmirenih dugovanja prema Dušku Vujoševiću, prenele su Večernje novosti.

Naime, najtrofejniji trener u klupskoj istoriji tužio je i dobio Partizan, koji je bio dužan da mu isplati deo duga u visini od 113.000 evra. On je krajem prošle godine dao rok klubu da mu isplati tu svotu ali do toga nije došlo, kao ni do novog dogovora dve strane.

U međuvremenu je klub iz Humske isplatio dug Amerikancu Kevinu Džounsu od oko 30.000 evra, nakon čega je mogao da dovede trojicu novih igrača, a Vujošević u tom periodu nije blokirao Partizan, pa su crno-beli potpisali ugovore sa Đorđem Gagićem, Bondžom Sijem i Kvameom Vonom.

Inače, Partizan je pre dve nedelje uspeo i da odblokira račun koji je bio u blokadi zbog finansijskih potraživanja sadašnje Ekspo banke, nasleđenih kupovinom Marfin banke.

Pre slučajeva Džouns i Vujošević, Partizan je rešio dugove prema grupi bivših igrača među kojima su Edo Murić, Marko Čakarević, Dejan Musli, Andreja Milutinović, Aleksandar Rašić, Džamar Vilson, Branislav Đekić, Nikola Pešaković i Nemanja Bešović.

