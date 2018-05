Dve najbolje ekipe na Zapadu to i dokazuju i sve smo bliži projektovanom finali Zapadne konferencije između Golden Stejta i Hjuston Rokitsa.

I jedni i drugi imaju prednost od 3:1 u seriji. Golden Stejt je nadigrao Nju Orelans Pelikanse sa 118:92 u gostima, a Hjuston je takođe u gostima bio bolji od Jute Džez s 100:87. Dakle, i jedni i drugi su bili vrlo ubedljivi i sigurni.

Krenimo od Voriorsa. Njima je samo početak utakmice bio loš kada je delovalo da bi Nju Orleans posle vođstva od 17:4 mogao nešto više. Ipak, kako je vreme odmicalo, Ratnici su preuzimali primat i polako gradili prednost koja je na kraju bila prilično ubedljiva.

Do svega toga najviše je došlo posle dobre igre udarne trojke - Kevin Durant - Stef Kari - Klej Tompson. Durant je ubacio 38 poena, imao je devet skokova, pet asistencija, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Kari je dodao 23 poena, a Klej Tompson je ubacio 13 poena i imao sedam skokova.

Naravno, tu je uvek i Drejmond Grin koji na mnogo načina pomaže ekipi. Ovoga puta ubacio je osam poena, imao devet skokova i devet asistencija. Još jedna odlična partija.

Kod Nju Orelansa je po pravilu Entoni Dejvis bio najefikasniji sa 26 poena i 12 skokova, ali Pelikansima treba tri Dejvisa kako bi mogli da se suprotstave Golden Stejtu.

A Rokitsi su ispoštovali svoj naziv. Poput rakete su proleteli pored Jute koja nije imala odgovor na igru najboljih pojedinaca u Hjustonu.

Džejms Harden je dao 24 poena i imao četiri skoka i tri asistencije. Kris Pol je meč završio sa 27 poena, 12 skokova, šest asistencija i dve ukradene lopte.

Pored njih dvojice nikako ne treba zaboraviti ni učinak Klinta Kapele koji je dao 12 poena i imao još 15 skokova, dve asistencije, dve ukradene lopte i čak šest blokada. Zaista impresivna partija.

Hjuston je od samog početka utakmice dao do znanja Juti da i pored fantastične atmosfere nema šta da traži na ovoj utakmici. Posle 10 minuta Rokitsi su stigli do šest poena prednosti i to sve održavali do kraja utakmice. Dobili su pojedinačno tri od četiri četvrtine i zasluženo imaju 3:1.

I oni će, kao i Golden Stejt, meč-loptu za prolazak u finale Zapada imati na svom parketu.

NBA - REZULTATI

Nju Orleans - Golden Stejt 92:118 /1:3 u seriji/

/Dejvis 26 - Durant 38/

Juta - Hjuston 87:100 /1:3 u seriji/

/Mičel 25 - Pol 27/





Foto: Action images