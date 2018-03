Džef Tejlor bi trebalo da se nađe u sastavu Real Madrida na gostovanju Crvenoj zvezdi u petak u okviru Evrolige. On nije igrao protiv Valensije u nedelju zbog povrede zadnje lože. Pablo Laso je rekao, a As prenosi, da će se on naći u sastavu u Beogradu ako ne bude obnavljanja povrede u međuvremenu.

On je na poslednja tri meča Evrolige postihzao 11 poena.

Kraljevski klub mora da pobedi u Beogradu i da to ponovi protiv Brose Bamberga kako bi došao do četvrtog mesta koje obezbeđuje prednost domaćeg parketa u četvrtfinalu Evrolige. Najverovatnije protiv Panatinaikosa.

Tejlor je propustio pet utakmica ove sezone zbog problema sa povrdama. Što nije mnogo s obzirom koliko je Real imao povreda ove sezone.

Ako se neko pita koliko je on važan igrač za Real, mali podsetnik. Tejlor je prošle sezone u Pioniru protiv Zvezde ubacio 25 poena uz sedam pogođenih trojki.

To mu je i ostao do sada rekord karijere.

Zvezda dočekuje Real 30. marta od 19 časova.

U timu Reala najverovatnije neće biti Gustava Ajona.

