Budućnost vodi s 2:1 u seriji, ima šansu da na svom terenu dođe do odlučujuće pobede i osvajanja ABA lige, ali trener Plavih Aleksandar Džikić nije zadovoljan igrom svog tima u pobedi od 78:77.

A nije zadovoljan najviše zbog odbrane u poslednjem napadu.

„Nisam uopšte zadovoljan. Apsolutno nisam zadovoljan. Feldin koji pogađa ceo dan dobije poslednji otvoren šut. Lesor nezagrađen promašuje poslednji šut. To ne može tako! Da se uzme trofej, to ne može tako. Odemo na plus, Zvezda se iz naše gluposti vraćala... Oni su previše dobar tim da ne kažnjava naše greške. Parirali smo im u skoku, to je u redu, ovo ostalo - selekcija šuta, selekcija onog koga treba da napadamo pri Zvezdinom napadu, zaštita reketa od pik-en-rola... Sve to nije funkcionisalo. Iskren da budem, suzdržavam se u kritikama igrača", rekao je Džikić posle meča uprkos velikoj pobedi.

Jasno je da Budućnost juri pobedu sutra kojom bi završila seriju pre povratka u Beograd.

"Ne mogu da govorim o tome da li sam optimista ili ne. Ovde smo samo jer smo dobro radili. Isto važi i za subotu. To je prosto. U subotu mora da bude bolje, inače odosmo za Beograd. Ne mislim da je ovo jedna od slabijih partija u poslednje vrijeme, s obzirom na kvalitet protivnika. Igramo protiv odličnog, motivisanog evroligaškog tima, koji je motivisan da brani ono što ima".

Džikić je nastavio da negoduje zbog nekih detalja iz igre svog tima...

"Feldin nam je dao tri od četiri trojke iz takozvanih jedan na jedan situacija, odnosno izlaska iz pik-en-rola. To ne može tako. Nisam primietio da su se Zvezdini centri štedili u završnici, iako su bili opterećeni faulovima. Igrali su tvrdo. I onda se naši hvataju za glavu... Koš-faul situacije nismo praktično imali. E to treba da učimo od Zvezde. Oni su to naučili u Evroligi".

Igra Gibsona?

"O Gibsonu ću da pričam kad se sve završi. Niko nije povređen, svi su zdravi koji istrči na teren, što se mene tiče. Igramo protiv evroligaških centara, a bekovska linija bi morala da traži za Lendrija situacije u kojima je najbolji. Razgovaraćemo o tome na sastanku u subotu. Ali je Lendri bio pravi kad se lomio. Mnogo je važan za nas, kao i Zoran Nikolić“.