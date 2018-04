Crvena zvezda i Budućnost se spremaju za početak finalne serije ABA lige, a pred prve okršaje sa Zvezdom govorio je trener Plavih Aleksandar Džikić.

On je istakao da je važnost domaćeg terena velika.

"Što se tiče Zvezde, momci znaju i to nije nikakva filozofija, Zvezda je evroligaš i višestruki prvak ABA lige. Svake sezone ima obavezu da napravi tim da napravi konkurentan tim za pobede u Evroligi. Izborili su i prvo mesto i prednost domaćeg terena u finalu. U seriji na tri dobijene utakmice jeste važna prednost domaćeg terena, ali smo i njih i neke druge favorite pobeđivali u gostima. Ne vidim to kao nešto što je odlučujuće. S druge strane, zbog uslova takmičenja finale je spakovan u sedam dana, što je s jedne strane zanimljivo, s druge specifično jer se putnik u Evroligu odlučuje u sedam dana. Generalno, u planiranju treninga poslednjih mesec dana prilagodili smo način rada tom ritmu i mislim da ćemo energetski biti spremni za Zvezdu", rekao je Džikić.

Govorio je bivši trener Partizana pohvalno o svom narednom protivniku.

"Zvezda je kvalitetna, popunjena kvalitetom na svim pozicijama i nije slučajno bila prva. Nadam se da ćemo izaći, prvo u Beogradu a posle u Podgorici, na mečeve tako da pokušamo da igramo najbolje što možemo. Ono što želimo da imamo pod kontrolom, pokušaćemo uraditi. Možemo da budemo mirni, uradili smo sve što je trebalo da uradimo i ovo je kao nagrada. Daleko od toga da nas ne zanima da osvojimo ABA ligu. Ali pritisak ne postoji. Ako bude sve u redu sa sastavom, videćemo kako će to da prođe", dodao je Džikić.

Govorio je Džikić i o Filipu Baroviću.

"Zadovoljan sam činjenicom da se Filip Barović vratio na parket, ali to nije formom Barović koji je nosilac igre. On se pojede što ne može više da da, ja mu kažem da je to dovoljno i da nije realno... Bitan je za nas na treningu i na terenu. Ozbiljan je čovek, motivisan i širi pozitivnu energiju na ostale igrače. S te strane je važan. Želimo da budemo zdravi i da probamo da odigramo ono što najbolje možemo trenutno. Bolja je situacija i sa Seadom Šehovićem i Aleksom Ilićem što se povreda tiče, treniraju normalno... Da li će igrati ili ne, zavisi od mnogo toga, 13 igrača je na raspolaganju", rekao je Džikić.

Prva dva meča serije igraju se u ponedeljak od 19 i utorak od 18.30.