Anadolu Efes je animirao navijače za utakmicu protiv Tofaša, svako sa knjigom mogao je besplatno da uđe i da posmatra meč, a pred iole boljom posetom od obične igrači Ergina Atamana slavili su rezultatom 87:79.

Tofaš je čak bolje počeo meč i vodio posle 10 minuta igre s 19:18, ali je onda evroligaš uključio sve motore i u drugoj i trećoj deonici stigao do ključne prednosti.

To je samo održavao do kraja i uspeo da dođe do pobede koja bi mogla da mu donese, ako nastavi ovako, i prednost domaćeg terena u doigravanju. Možda čak i drugo mesto na tabeli, nije nemoguće. Velika je gužva tu od drugog do sedmog mesta na tabeli.

Najvažnij igrač Efesa na ovom duelu bio je Brok Motum koji je igrao 34 minuta i za to vreme dao 30 poena. Šutirao je 9/9 za dva poena, 3/5 za tri i 3/3 sa linije slobodnih bacanja.

Bez sumnje igrač utakmice.

Vladimir Štimac je dao šest poena za samo šest minuta u igri. Neverovatno malo prostora dobija kod Ergina Atamana, a pre njegovog dolaska bio je jedan od igrača sa najvećim indeksom korisnosti u Evroligi. Odgovor zna samo Ataman.

TURSKA 1 - 22. KOLO

Subota

Karšijaka - Bujukčekmeče 103:98*

Banvit - Ušak 71:58

Istanbul BB - Bešiktaš 56:69

Nedelja

Galatasaraj - Trabzon 84:78

Fenerbahče - Eskišehir 79:69

Gacijantep - Ješilgiresun 79:78

Darušafaka - Sakarija 76:61

Ponedeljak

Anadolu Efes - Tofaš 87:79