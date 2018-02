Eh, da je Kazins zdrav, bili bi kao Sparsi 90-ih: Dejvis opet divljao! (VIDEO)

Ahilova tetiva je stradala, Demarkus Kazins je morao na dužu pauzu. Šteta, jer da je zdrav Nju Orleans bi bi sasvim sigurno bio među kandidatima za napad na šampionsko prstenje. Možda bi čak podsetio na onaj San Antonio sa kraja 90-ih godina prošlog veka, kada su Dejvid "Admiral" Robinson i Tim Dankan ubijali rivale pod košem. Bilo bi gotovo nemoguće čuvati u isto vreme Kazinsa i Entonija Dejvisa! I kao potvrda toj tezi - 45 poena i 17 skokova "Obrve" u pobedi Pelikansa nad Majamijem posle produžetka 124:123!

I to nije sve. Dejvis je upisao i pet blokada i pet ukradenih lopti, pa je bez sumnje bio junak četvrte uzastopne pobede Nju Orleansa, bez obzira na to što je Džru Holidej postigao odlučujuće poene.

“Samo radim što je do mene. Kad se Kazins povredio previše sam razmišljao. Pokušavao sam da radim neke stvari koje obično ne bih. Sada samo igram. Na instinkt. Sa mnogo samopouzdanja“, kaže Dejvis.

Goran Dragić je ubacio 30 poena za Majami, Hasan Vajtsajd je dodao 19, a imao je i 16 skokova, dok se Dvejn Vejd na svom povratku na Floridu zaustavio na 16, a promašio je i koš za pobedu u poslednjem naletu.

U Ohaju su ga već zaboravili, pošto je Klivlend i posle velikog zimskog remonta nastavio da pobeđuje. Sve može da se menja, ali ne i Lebron Džejms. Tripl-dablza pobedu nad Memfisom od 112:89. Džejms je ubacio 18 poena, imao 14 skokova i 11 asistencija. Doduše, i veliku podršku u novajliji Džordžu Hilu, koji je ubacio 18 poena. Leri Nens je pomogao sa 15, a Džordan Klarkson sa 14 koševa. Sve skupa, reklo bi se da atmosfera u Klivlendu nije trpela bez obzira na veliki broj promena tokom prelaznog roka.

NBA liga, rezultati:

Detroit - Boston 110:98

/Smit 20 - Tajs 19, Irving 18, 5sk, 6as/

Indijana - Atlanta 116:93

/Sabonis 21, 13 sk, Jang 20, Bogdanović 12 - Tejlor 17/

Vašington - Šarlot 105:122

/Bil 33, 6sk, 6as - Voker 24, Kaminski 23/

Toronto - Milvoki 119:122pp

/Derouzan 33, 8sk, Ibaka 18 - Adetokunbo 26, 12sk, 6as/

Hjuston - Minesota 120:102

/Harden 31, 9as, Kapela 25, 11sk, Kris Pol 14, 10sk, 8as - Vigins 21/

Memfis - Klivlend 89:112

/Grin 15, Evans 15, M. Gasol 14 - Džejms 18, 14sk, 11as, Hil 18/

Nju Orelans - Majami 124:123pp

/Dejvis 45, 17sk, Holidej 29, 7sj, 9as -Goran Dragić 30, 9sk, 8as, Vajtsajd 19, 16sk/

Denver - San Antonio 122:119

/Jokić 28, 11sk, 11as, Haris 23 - Oldriž 38/

Feniks - LA Klipers 118:128

/Voren 27, Buker 27 - Vilijams 30, Haris 30, Teodosić 3, 5as/

Juta - Portland 81:100

/Mičel 21 - Mekolum 26, Lilard 24/

LA Lejkers - Dalas 124:102

/Rendl 18, Tomas 17 - Metjuz 19, Barns 19/

(FOTO: Action Images)