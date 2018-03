Crvena zvezda završava ligaški deo Jadranske lige sa skorom 19-3 i plej-of dočekuje sa vrha drugi put zaredom, odnosno četvrti put u poslednjih pet godina. Aktuelni šampion uspeo je u jubilarnoj 50. utakmici da pokaže reakciju posle sumornog izdanja u Barseloni i s pola gasa protiv Cibone uspešno stavi tačku na prvi deo takmičenja, uz četvrtu partiju sa 100+ poena - 107:69 (24:14, 24:22, 34:17, 25:16).

Očekivano, posrnula ekipa Anta Nazora bila je lak plen za Crvenu zvezdu. Štaviše, Cibona je u dvorani Aleksandar Nikolić pretrpela istinsku katastrofu, koja možda i najbolje opisuje u kakvom se položaju nalazi posrnuli zagrebački velikan u još jednoj izgubljenoj sezoni.

Ova pobeda bi Dušanu Alimpijeviću i njegovim pulenima trebalo da posluži kao injekcija toliko željenog samopouzdanja u sistem koji nije na prepoznatljivom nivou poslednjih sedmica. S nešto lakšim protivnikom na suprotnom delu terena i utakmicom bez rezultatskog opterećenja prvoplasirani tim Jadranske lige uspeo je da našteluje nišanske sprave i upravo dalekometnim hicima overi nova dva boda. Uz to i skupi čak 31 asistenciju na samo 10 izgubljenih lopti.

Crvena zvezda je na kraju ubacila 17 šuteva za tri poena, što je ovosezonski rekord u ovom segmentu igre, a vesnik pobede bio je izuzetno raspoloženi Dilan Enis. Kanadski plejmejker odigrao je susret s posebnim žarom, tačnije željom da se iskupi za individualno najlošiju partiju otkako je zadužio crveno-belu opremu. Šut ga je lepo služio, bio je znatno smireniji i opušteniji, pa je tako pogodio sva četiri dalekometna hica u prvom poluvremenu i učinio da Cibonin slom bude još lakši. Iza sebe ima najbolju partiju u regionalnom takmičenju, pa je utakmicu završio sa 21 poenom - sve za tri poena (7/7 za tri) i pet asistencija.

Zvezda je od prvog sudijskog podbacivanja lopte imala jasan zadatak - da protivnika razbije već u ranoj fazi i tako u još lakšem ritmu odigra nastavak utakmice. Uz pravi odnos prema odbrani Crvena zvezda učinila je dovoljno da Ciboni zaključa kapiju reketa, što je dodatno zakomplikovalo posao gostima iz Zagreba. Samim tim dovelo je i do toga da Cibona već u prvoj deonici upiše devet izgubljenih lopti (17 do kraja) i bude u dvocifrenom zaostatku (24:14). To je bio samo početak, jer je Crvena zvezda u nastavku pojačala tempo i već u 14. minutu stigla do velikih 19 poena viška (40:21), upravo zahvaljujući dobroj inicijativi Enisa.

Bez previše opcija u reketu Cibona je bila prinuđena da se posveti šutevima van linije 6,75 metara, čime je samo nakratko uspela da ugrozi Zvezdu. Tačnije, da spreči da rastojanje već u prvom delu bude preveliko. Nekadašnji osvajač šampionskog prstena uspeo je serijom 13:2, uz četiri vezane trojke Novačića, Bilinovca i Uljarevića, da vrati kakvu-takvu rezultatsku neizvesnost. To je, ipak, praktično bilo sve što je Cibona mogla. Vrlo brzo Zvezda je vratila dvocifrenu razliku posle dobrog prodora Milka Bjelice i izvučenog dodatnog slobodnog bacanja, da bi Tejlor Ročesti sa linije penala najavio ono što se desilo u nastavku. A to je prava katastrofa Cibone.

Zvezda je odigrala gotovo savršenu treću deonicu i u istoj takmacu ubaci 34 poena, uz novih pet dalekometnih strelica, čime je prednost iznosila i 29 poena (82:53), a do kraja utakmice i maksimalnih 40 poena (102:62).

Pored raspucanog Dilana Enisa odličnu rolu imao je Ognjen Dobrić sa 18 poena (4/7 za tri), uz još 16 poena Matijasa Lesora i njegovih sedam uhvaćenih lopti. Francuz je posle slabe minutaže u Blaugrani pokazao dobru igru i Cibonin reket eksploatisao uz nekoliko energičnih zakucavanja. Čini se da mu je ovakva utakmica bila neophodna, jer se sve više uklapao u sivilo ekipe iz poslednjih nedelja. Dvocifreni su bili još Džejms Feldin sa 12 i Milko Bjelica sa 10 poena, s tim da je šuter iz Dominikanske Republike predvodio Zvezdinu organizaciju igre sa pet asistencija. Kod Cibone najefikasniji su bili Karlo Uljarević sa 13 i Domagoj Bošnjak sa 12 poena. Ivan Novačić dopisao je 11 poena. Bez pomoći rovitog Luke Žorića, te izostanka bilo kakvog učinka kapitena Marina Rozića i iskusnog Branislava Ratkovice, drugačiji ishod nije ni mogao da se očekuje.

Trener Alimpijević je dao voljno Nemanji Dangubiću i Peri Antiću, kako bi bili spremni za najvažnije utakmice u nastavku sezone. Preciznije - za početak doigravanja.

CRVENA ZVEZDA - CIBONA 107:69

/24:14, 24:22, 34:17, 25:16/

Dvorana: Aleksandar Nikolić.

Gledalaca: 2.137

Sudije: Uroš Obrknežević, Matej Špendl, Krunoslav Peić.

CRVENA ZVEZDA: Kešelj -, Davidovac 5 (4as), Lazić 6, Antić -, Dobrić 18, Feldin 12 (5as), Janković 5, Ročesti 8, (3as, 3uk), Omić 6 (4as), Lesor 16 (7sk), Enis 21 (7/7 za tri, 5as), Bjelica 10.

CIBONA: Bilinovac 8, Uljarević 13, Ratkovica -, Geramipor 6, Žorić -, Gilbert -, Novačić 11, Bošnjak 12, Rozić -, Ljubičić 8, Tomas 5.

ABA LIGA, POSLEDNJE KOLO

Subota:

Cedevita - Partizan 85:75

/Markota 15 - Von 20/

Nedelja:

Mega - Igokea 99:87

/Bitadze 18 - Artis 23/

Mornar - MZT 106:75

/Pavić 25 - Simonovski 27/

Olimpija - Zadar 90:85

/Morgan 25 - Ivanov 22/

Ponedeljak:

Crvena zvezda - Cibona 107:69

/Enis 21 - Uljarević 13/

21.00 (1,10) Budućnost (23,00) FMP (7,50)

Piše: Nikola STOJKOVIĆ

Foto: MN Press