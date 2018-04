Tek nešto više od jedne sedmice prošlo je od poslednje utakmice finala Jadranske lige i titule Budućnosti, u seriji ispunjenoj tenzijama, visokim tonovima, lošom energijom... Crvena zvezda je posle tri godine ostala bez regionalnog trona, a nakon pet sezona i bez učešća u Evroligi.

Još tokom same finalne serije provejavale su priče da bi crveno-beli mogli da zaigraju u Evroligi, bez obzira na konačni ishod zbog toga što Morača ne ispunjava određene standarde elitnog takmičenja. I pored svega prvi čovek Budućnosti Dragan Bokan najavio je da će Morača biti kompletno renovirana i proširena, a da će Đetići imati "tim kakav dosad nije viđen na ovim prostorima".

Ali, predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović ostaje siguran u klub i sistem kojim rukovodi. U razgovoru za crnogorsku Borbu Čović je podsetio javnost kakav Crvena zvezda ima odnos sa Evroligom i šta klub sa Malog Kalemegdana donosi elitnom evropskom takmičenju.

"Mnogi zaboravljaju da skoro 15 godina organizujemo završne kvalifikacione turnire juniorske Evrolige, da smo obarali rekorde igrajući i Evrokup i postavljali standarde i u tom takmičenju. Nas u Evroligi i Evrokupu pamte po 24.000 ljudi na tribinama, ne po upadu navijača, koji je napao igrača protivničke ekipe, ili rekordnom porazu u jednom malom prelepom italijanskom gradu zvanom Sijena. Kruna naše saradnje je dolazak završnog turnira u Beograd ove godine. Mi sa Barselonom imamo gotovo svakodnevnu komunikaciju po raznim osnovama, jer saradnja sa tako ozbiljnom organizacijom nije samo igranje Evrolige, već mnogo više od toga", kaže Čović za Borbu i nastavlja:

"Da li ćemo igrati Evroligu sledeće sezone? Odgovoriću vam ovako – Crvena zvezda, odnosno sistem u tom klubu je napravljen tako da ne zavisimo od jedne finalne serije. Stabilni smo, imamo većinu mladih domaćih igrača pod ugovorom, mlađe selekcije. Ceo sistem je stabilan, a Evroliga već dobro zna šta možemo i šta donosimo u ovo takmičenje. Klub je tako postavljen da može da je igra bez ikakvih problema, vremenskih rokova i neke trke sa vremenom", pojašnjava prvi čovek Zvezde.

O eventualnom učešću Budućnosti u Evroligi nije želeo previše da govori...

"Ne znam, i pravo da Vam kažem i ne interesuje me. Oni su svoj put odredili, i neka ga slede. Rekao sam da ulazak i ravnopravan tretman u evroligaškoj porodici, ne zavisi od krupnih rečenica poput ‘praviće se tim kakav odavno nije viđen…’ i slično. Pravila se znaju, upisana su u dokumentima Evrolige. Ko može da ih ispuni igraće, ko ne može, neće igrati, i to je to", decidiran je Čović u razgovoru za Borbu.

