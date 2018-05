Poslednjih godina evropska klupska košarka suočava se sa sve većim odlivom kvaliteta, koji uglavnom završi u NBA, mada i sve češće na Dalekom istoku gde je ekonomska situacija daleko bolja nego na Starom kontinentu.

Posebna priča su igrači pod košem s ove strane bare, kojih ne samo što je sve manje zbog toga što sreću traže najviše „preko bare“, već i zato što kontinentalne fabrike centara sve manje daju kvalitetne proizvode, zbog čega treneri mnogo više poverenja imaju u inostrana rešenja. Ove sezone kroz takmičenje prošlo je 19 dugajlija koji nisu rođeni na evropskom tlu, što je zapravo trećina ukupnog broja igrača u reketu koji su prodefilovali ove sezone.

Jedan od onih koji, ipak, čvrsto drži stranu evropskih centara i godinama pokazuje da je crème de la crème Evrolige i igre pod obručima s ove strane Atlantika je - Jan Veseli.

Leteći Čeh, čije je kvalitete prvi primetio, potom i razvijao Duško Vujošević, u svojoj četvrtoj godini u Feneru igra najbolju košarku karijere. Momak vretenaste građe i brojnih atletskih karakteristika postavio je lestvicu tako visoko da svega šačica probranih takmaca zaista može da mu stane na put.

Nakon prošlosezonske dominacije Evroligom i dolaska na krov Evrope Fenerbahče je bio suočen sa potencijalno velikim gubitkom. Centarski tandem u kojem je pored Veselog bio i kasniji MVP završnog turnira u Istanbulu Ekpe Judo toliko je surovo kontrolisao igru da su oba njegova člana postali interesantni NBA klubovima. Željko Obradović je znao da bi odlazak Veselog i Juda, potom i Bogdana Bogdanovića predstavljao težak udarac za tim i dalje klupske planove u budućnosti. Judo je brzo obavestio struku da je spreman za NBA izazov, Veseli se dugo nećkao, ali je na kraju ipak odlučio da ostane veran klubu u kojem je zadobio status idola.

Upravu tu se krije Fenerov ključ ovosezonskog uspeha. Jeste se aktuelni šampion pojačao Džejsonom Tompsonom, centrom NBA iskustva, jeste nešto veći prostor dobio Ahmet Duveriolu, ali komanda Jana Veselog u reketu bila je gotovo besprekorna. Što dobija posebnu težinu ako se zna da ni jedan, ni drugi nisu imali kontiunitet dobrih igara, odnosno u nekim momentima nisu znali da isprate taktičke zahteve.

Zato je Feneru potreban Jan Veseli na svom vrhuncu, ukoliko želi da odbrani tron. Tačnije, da Čeh podigne lestvicu na Judov nivo s prošlogodišnjeg F4, kada je momak iz Oklahome zasenio tada odličan srpski dvojac Bogdan Bogdanović - Nikola Kalinić.

Željko Obradović je odradio savršen posao kada je Veselog trajno premestio na poziciju klasičnog centra, jer tada su njegovi atletski kvaliteti došli do punog izražaja. Da budemo precizni, Željko je tako nadogradio Janovu igru u odbrani i omogućio mu da postane još dominantnija figura u napadu protiv često sporijih centara. Jer, kao krilni centar nije bio dovoljno velika pretnja s poludistance, a smanjenjem napadačkog prostora rada, zapravo je dobio više mogućnosti za rad.

Dovoljno je samo podsetiti se njegovih statističkih parametara u sezoni na izmaku. S prosekom od 13 poena, 17 indeksnih poena Veseli je daleko ispred svih u timu. Tokom četvrtfinala Veseli je izjednačio rekord po broju ukupnih ofanzivnih skokova u seriji i imao ih je čak 18! Još se prepričava njegovo surovo izdanje u velikoj pobedi u domu moskovskog CSKA, kada je sa 31 poenom, pet skokova, asistencijom i dve ukradene lopte bio u crvenom usijanju. Iako je protiv sebe imao zvanično najboljeg defanzivca Evrope - Kajla Hajnsa!

Ne treba, opet, zaboraviti ni da je Jan Veseli pogon Fenerove odbrambene jedinice zbog strašnih fizikalija, skočnosti, ali pre svega dobre anticipacije, što mu pored zakucavanja za televizijske špice omogućava da reket stavi „pod ključ“ i tako Željku omogući da njegova odbrambena filozofija, s mnogo discipline, čvrstine, ali i da njegovi igrače vrše jak pritisak na, takozvano, prvo dodavanje i praktično čitaju protivničke akcije. Uz, naravno, uvek bitnu stranu pomoći, gde je komunikacija najvažniji element. Zato i ne treba da čudi što je Fenerova odbrana s prosekom od tek 76 primljenih koševa daleko ispred svih, ne samo ove sezone, već i na celom završnom turniru. Poređenja radi, Žalgiris svojim protivnicima dozvoljava nešto preko 80 koševa.

Janova uloga nije samo da protivnike muči u odbrani i čini da mnogi „već viđeni“ poeni zapravo budu poništeni zbog njegovih blokada. Veseli zna koliku napadačku slobodu ima, odnosno koliko Željko veruje u njega i to Čeh koristi bez pardona. Nisu to samo letovi za alej-up i zakucavanja od kojih se čovek naježi. Jan Veseli uspešno koristi svoju brzinu kod otvaranja iz pika kako bi dobio loptu u ruke i potom završio akciju s mnogo autoriteta. Statistika kaže da je Jan Veseli ove sezone treći najbolji ofanzivni skakač sa 80 uhvaćenih lopti. Ispred njega samo su Matijas Lesor (86) i Džejms Ogastin (87). Primera radi, među ovogodišnjim učesnicima F4 prvi iza Veselog je Realov 220 centimetara visoki teškaš Valter Tavares sa tek 62 uhvaćene lopte. To, naravno, Feneru omogućava znatno veći broj poena iz sekundarnih napada.

Njegova uloga protiv Žalgirisa u polufinalu mogla bi da bude ključna. Zašto? Jer, na napadački potentnu bekovsku liniju Žalgirisa branilac titule ima odgovor, ali na snažne centre poput heroja četvrtfinala Brendona Dejvisa i iskusnog Antanasa Kavalijauskasa Veseli će biti na velikom testu i moraće da pokaže klasu.

Šarunas Jasikevičijus je u oba dosadašnja susreta sa Fenerom pokušavao da Veselog izbaci iz ritma čestim fauliranjem i slanjem na liniju slobodnih bacanja, što je Čehu jedna od slabijih tački. Ipak, u obe utakmice bio je značajno uspešan (17/21) i treba priznati da ove sezone Veseli beleži nikad bolje brojke u karijeri kod šuta sa crte. Dosad 101/142 (71,1%), dok je prošle godine bio na skromnih 55,7 odsto (68/122).

Posebno će biti interesantni Janovi okršaji s Dejvisom zbog određenih košarkaških sličnosti. Dejvis ima strašan raspon ruku i dobru kombinaciju visine, tehnike i atletike, kao i njegov takmac. Doduše, odbrana mu je slabost na kojoj mora da poradi ukoliko želi da igra košarku na sledećem nivou. Kao i na šutu s poludistance i pravovremenim skokovima. I tu je Čeh u prednosti. Velikoj.

S obzirom da uz Kostasa Slukasa ima najveće iskustvo na završnim turnirima u ekipi, moraće da preuzme dodatnu dozu odgovornosti i povede ekipu do trona. Jan Veseli voli da igra utakmice visokog napona, ta energija ga hrani, a činjenica da će pored velikog broja navijača iz Turske imati i dobar broj litvanskih pristalica moglo bi da učini da njegova želja za pobedom bude preko krova.

Videćemo da li će Šarunas Jasikevičijus moći da izvuče još jednog keca iz rukava i zaustavi Fenerovu mašineriju, baš kao što je to učinio s Olimpijakosom u četvrtfinalu. Odnosno, da li će imati dovoljno jak penicilin za Letećeg Čeha.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ

Foto: Star Sport