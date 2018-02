Feldin putuje za Vitoriju!

Ohrabrujuća vest pred gostovanje kod Baskonije. Delegacija Crvene zvezde u Vitoriju putuje jača za Džejmsa Feldina, koji se u poslednjem trenutku smogao snage da uskoči u avion umesto povređenog Marka Kešelja.

Pero Antić opet neće biti u konkurenciji za tim, ali bi Feldinov povratak mogao da ima blagotvorno dejstvo po crveno-bele. Posebno zato što šef struke Dušan Alimpijević smatra da njegova ekipa nije bez šansi u Baskiji.

"Bodovi koje smo osvojili u prethodnom periodu protiv Olimpijakosa i Partizana su, uz važnost tih mečeva, svojevrsna mala potvrda da igramo bolje kada imamo vremena da treniramo. Očekuje nas utakmica sa Baskonijom, nisu se mnogo toga promenilo kod njih od duela u Beogradu, igraju dobro, konstantno i potpuno zasluženo u ravnopravnoj borbu za mesto u plej-ofu Evrolige", rekao je Alimpijević za klupski sajt.

Mladi trener naglašava da se, za razliku od prvog meča kada je Baskonija slavila u Beogradu 85:81, od tada Zvezda u mnogome promenila.

"Igrači su napredovali i individualno, a sve to stavili u službu tima. Nismo bez šanse. Baskonija ima puno opcija na centarskim pozicijama, čvrsti su i sve to na pravi način povezuje igrom jedan od najboljih plejmejkera trenutno Grejndžer".

Dejan Davidovac očekuje težak meč u Baskiji, ali poručuje da crveno-beli imaju veliko samopouzdanje posle pobeda nad Olimpijakosom i Partizanom.

"Znamo da je Baskonija vrlo težak protivnik, igraju na svom terenu, posebno su kvalitetni na pozicijama visokih igrača. I u Beogradu su igrali dobro, iskusni su, kažnjavali svaku našu grešku. Ipak, želimo da napravimo dobar rezultat, očekujem utakmicu koja će biti slična onoj u Beogradu", rekao je Davidovac.

Košarkaši Crvene zvezde danas imaju let iz Beograda do Frankfurta, odakle još jedan do Bilbaa, a potom i autobusom do Vitorije.

Utakmica između Baskonije i Crvene zvezde igra se sutra od 21 sat.

