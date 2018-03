Košarkaši Fenerbahčea ostvarili su važnu pobedu na gostovanju Himkiju u dvorani Mitišći i tako došli na prag overavanja drugog mesto uoči početka četvrtfinala - 73:64 (20:18, 17:20, 22:15, 14:11).

Evropski šampion bi ceo posao mogao da završi već sutra, ukoliko Olimpijakos bude poražen na gostovanju Unikahi u Malagi. Umesto borbe za četvrto mesto, posle trinaestog poraza u sezoni Himki bi mogao prvi deo sezone da završi čak i na osmoj poziciji, pošto sada i Žalgiris i Baskonija imaju prednost.

Himki je dugo čuvao rezultatsku neizvesnost, čak i nekoliko puta bio u vođstvu zahvaljujući velikom broju pogođenih trojki u prvom delu utakmice (sedam), gde su prednjačili Aleksej Šved, Vjačeslav Zajcev i Čarls Dženkins, dok je Entoni Gil gotovo sve promašaje pokupio i vratio ih tamo gde treba. Ali, kada je Fenerbahče uspostavio odbrambenu kontrolu i takmacu poremetio nišanske sprave, vrlo brzo situacija na parketu se okrenula. Posle rezultata 52:52 gost iz Istanbula prelomio je utakmicu serijom 12:1 i tako stigao do prve dvocifrene prednosti, koju je do kraja retko ispuštao. Sve je počelo sa tri slobodna bacanja Kostasa Slukasa posle faula, onda i tehničke greške Tomasa Robinsona zbog prigovora sudijama, da bi u dodatnom napadu sa bočne aut-linije Džejms Nanali izvukao još dva slobodna bacanja. Tako je Fenerbahče praktično iz istog napada izvukao čak pet poena. Do kraja trećeg kvarta i Nikolo Meli je pojačao razliku sa linije slobodnih bacanja, što je u poslednjih deset minuta donelo nešto lakši posao za tim Željka Obradovića.

Proradio je Bobi Dikson, koji nije odigrao ni minut u prvom poluvremenu, a Bred Vanamejker i Luiđi Datome samo su dotukli nemoćni Himki.

U pobedniičkom timu najefikasniji bio je Vonamejker sa 14 poena, Meli je skupio dabl-dabl sa 12 poena i 10 skokova, dok je Slukas ubacio 11 poena. Nikola Kalinić je odigrao nešto više od 17 minuta i ubacio dva poena, uz jedan skoko, dok se Marko Gudurić nije upisao u listu strelaca za šest minuta na terenu. Kod Himkija prvi igrač bio je Aleksej Šved sa 19 poena (6/13 iz igre, 5/9 za tri), uz osam asistencija, dok je Entoni Gil imao 12 poena i osam skokova. Stefan Marković se nije proslavio pošto je za 24 minuta na terenu imao sedam promašaja iz igre, uz tri završna dodavanja i dve uhvaćene lopte.

EVROLIGA – 29. kolo

Četvrtak:

Himki - Fenerbahče 64:73

/Šved 19 - Vonamejker 14/

19.45 (2,15) Efes (14,5) Barselona (1,80)

20.00 (1,60) Bamberg (14,5) Armani (2,55)

21.00 (1,20) Baskonija (19,0) Makabi (5,00)

Petak:

18.00 (2,55) Unikaha (14,5) Olimpijakos (1,60)

19.00 (5,00) Crvena zvezda (19,0) Real (1,20)

19.00 (3,05) Žalgiris (15,0) CSKA (1,45)Ž

20.15 (1,17) Panatinaikos (20,0) Valensija (5,50)

*** Kvote su podložne promenama

Foto: star Sport