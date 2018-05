Italijani gospodare FIBA Evrokupom. U finalu četvrtog po rangu kontinentalnog klupskog takmičenja, koplja ukrštaju klubovi sa "čizme", Venecija i Avelino. Popularna Orogranata slavila je u prvom meču, u gostima 77:69, i tako ostvarila brejk pred revanš duel pred svojim pristalicama.

Četa Valtera de Rafaelea postala je poslednjih godina vrlo uspešan tim, sposoban da se rve za trofeje. Prošle godine Venecija je osvojila titulu prvaka Italije posle čak 74 godine, a uspela je i da se plasira na finalni turnir FIBA Lige šampiona, u kojoj je i ove sezone počela svoj evropski put. Međiutim, ispali su posle grupne faze i prekomandovani u plej-of FIBA Evrokupa. Do finala su uspevali da izbace mađarski Kermend, ruski Nižnji i holandski Groningen, i to pošto su kod kuće nadoknađivali poraze doživljene na strani. Otuda brejk u prvom duelu sa Avelinom dobija na značaju, jer je to prva pobeda na strani. Dodajmo da je Orogranata lider u prvenstvu Italije, i da je u seriji od pet pobeda.

Sa druge strane, Avelino je četvrti u šampionatu Azura, u kojem je proteklog vikenda poražen kod kuće od Sasarija. Zanimljivo, prošle sezone Venecija i Avelino su odigrali čak deset dvoboja, a tim iz Kampanje ostvario je samo dve pobede.

Dvorana u Veneciji je raspodata još pre nedelju dana. Svi preduslovi za gomilu uzbuđenja su tu...

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 20:30 8133 FEKPF Venezia - Avellino ki 1 1,45 Ukupna kvota 1,45

FIBA EVROKUP - FINALE (REVANŠ MEČ)

Sreda

20.30: (1,45) Venecija (15,0) Avelino (3,05) (prvi meč 77:69)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Shutterstock