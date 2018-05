To je to. Stigli smo do same završnice Evrolige, a za titulu će se boriti Fenerbahče i Real Madrid. Prava prilika da se uživa u najboljem što evropska košarka ima da ponudi. Ali, prava prilika da se i zaradi. Pogotovo jer vam je MOZZART kladionica spremila SPECIJALNU PONUDU vezanu za finale Evrolige gde možete da birate šta ćete da igrate u velikom izboru.

Recimo, pobeda Fenerbahčea dvocifrenom razlikom daje kvotu 4,00, a trijumf Real Madrida dvocifrenom razlikom plaća kvotom 4,50.

U ponudi su i brojne igre na igrače i kada su u pitanju trojke, ali i asistencije i skokovi. Tako da ako imate svog omiljenog igrača možete na njega da se kladite.

Kvota da će Luka Dončić imati preko 5,5 asistencija je 3,00, a kvota da će Jan Veseli imati preko 7,5 skokova je 3,00.



MOZZART SPECIJAL - FINALE EVROLIGE!

8793: Fenerbahče pobeđuje dvocifrenom razlikom - 4,00

8794: Slukas će imati više od 6,5 asistencija po meču - 2,50

8795: Veseli će imati više od 7,5 skokova na meču - 3,00

8796: Gudurić postiže više od 1,5 trojki na meču - 3,50

8797: Real Madrid pobeđuje dvocifenom razlikom - 4,50

8798: Dončić će imati više od 5,5 asistencija na meču - 3,00

8799: Ajon će imati više od 8,5 skokova na meču - 3,00

8800: Ljulj postiže više od 2,5 trojki na meču - 2,70

8801: Kerol daje više od 2,5 trojki na meču - 2,70

8802: Muhamed Ali daje više od 2,5 trojki na meču - 3,00