Bura u finalnoj seriji Istočne konferencije NBA lige je počela tek sada! Za to je odgovoran fantastični Lebron Džejms, koji je u trećoj utakmici počistio Boston pred svojom publikom i smanjio prednost Seltiksa na 2:1 - 116:86 (32:17, 29:24, 26:22, 29:23).

Kada je velika zvezda Kavalirsa ovako raspoložena onda protivnik sa druge strane nema šta da traži. Lebron je od početka do samog kraja utakmice, odnosno do trenutka kada je pitanje pobednika definitivno odlučeno, nemilosrdno zatrpavao obruč protivnika i na kraju mu zadao težak udarac, od kojeg se neće lako oporaviti do početka četvre utakmice, koja je na programu za dva dana, takođe u Klivlendu.

Lebron je pokazao svoj raskošni arsenal, postigao je 27 poena i zabeležuo 12 asistencija i pet skokova, ali se čini da mu je ostalo još dovoljno municije da ovu seriju učini potpuno dramatičnom. Popularni „Kralj Džejms“, ipak, nije morao sve sam u ovoj utakmici, pošto je iza sebe imao ozbiljnu grupu raspoloženih igrača, koji su njegov učinak učinili još ubedljivijim na parketu. Kevin Lav je postigao 13 poena i imao čak 14 skokova. Veteran Kajl Korver je postigao 14 poena i zabeležio izuzetno značajnu rolu sa klupe, a dvocifreni učinak imala su još trojica igrača. Džordž Hil je ubacio 13 poena, Džej Ar Smit 11, Tristan Tompson 10, uz sedam skokova.

Kod indisponiranih Seltiksa tek nešto više od ostalih bljesnuo je Džejson Tejtum, koji je ubacio 18 poena u koš domačina. Teri Rozje je postigao 13, a Džejlen Braun i Greg Monro po 10 poena. Ostali nisu bili vredni pomena.

Domaćin je utakmicu usmerio u željenom toku već u prvoj deonici, posle koje imao ogromnih 15 poena prednosti. Ta zaliha je do poluvremena otišla i na +20, a onda je u nastavku meča dostizala rekordne visine. Konačnih 30 poena razlike bili su ujedno i najveća prednost Klivlenda na ovom meču, ali i ozbiljna uvertira za četvrti meč, kada će Kavalirsi želeti da se sa rezultatom 2:2 u seriji vrate u Boston.

NBA (plej-of) - finale konferencija:

ISTOK:

Klivlend – Boston 116:86, u seriji 1:2

ZAPAD:

Ponedeljak:

02.00 (1,40) Golden Stejt (14,0) Hjuston (3,35), u seriji 1:1

Foto: Action images