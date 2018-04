Kup Radivoja Koraća osvojen u Nišu prvi je pehar Partizana posle četiri godine čekanja. Sa te strane, napredak je vidljiv, ali da bi crno-beli zaličili na nekad ugledan tim, pred kojim je klecala Evropa, moraju da osvajaju trofeje u nizu. Što je teško izvodljivo bez novca. A novca u Humskoj 1 - nema.

Bar ne kao nekad, zbog čega je izmirenje dugova postlao glavna „zanimacija“ kluba koji je nekada u ovo vreme kretao u žetvu trofeja. Sad je drugačije.

„Razlozi za finansijske probleme Partizana su veoma prosti. Godinama smo trošili više nego što smo zarađivali“, ističe u intervjuu Informeru Dragan Todorić , dugogodišnji sportski direktor Parnog valjka, sada na funkciji savetnika predsednika Ostoje Mijailovića.

Konkretno?

„Davali smo košarkašima ugovore koje nismo mogli da ispoštujemo i zato smo izgubili poverenje kod igrača i menadžera. Ovo je praktično državni klub, ranije nam je neko uvek pomagao, razne državne firme. To je tako funkcionisalo do 2000. godine. Posle toga sve se promenilo“.

Todorić je podsetio da su dve klupske legende početkom veka lično uticali da se saniraju problemi finansijske prirode u Humskoj.

„Vlade Divac i Predrag Danilović su dosta svog novca davali u klub i to nam je bilo dovoljno da budemo na nuli ili slabijem minusu, uz prodaju igrača svakog leta. Samo što to nije trajalo dovela. Od 2011. ušli smo u velike dugove. Nismo više imali novca, a ponašali smo se kao što smo navikli. S druge strane, nismo više prodavali ni igrače, pa nismo imali nikakvu zaradu. Takođe, došlo je i do problema sa javnim preduzećima, pošto u jednom trenutku i komunikacija sa državnim vrhom nije bila kako treba“.

Poslednjih sezona crno-beli nisu favoriti ni u jednom takmičenju. Shodno narodnoj „koliko para, toliko muzike“.

„U poslednje dve godine poslujemo racionalnije. Zato i nemamo dobre rezultate, jer nismo u mogućnosti da mnogo plaćamo igrače. Sadašnja uprava na čelu sa predsednikom Ostojom Mijailovićem je veoma ambiciozna. Mnogo stvari je urađeno od njegovog dolaska i verujem da Partizan očekuju bolji dani“, zaključio je za Informer Dragan Todorić, koji je u Partizanu od 1972. godine.

VUJOŠEVIĆU, ŽIV BIO! ZVEZDO, NIKAD BOLJI ODNOSI

Govorio je Todorić i o odnosu sa nekadašnjim blisklim saradnikom, Duškom Vujoševićem, najtrfejnijim trenerom u istoriji Partizana.

„Vujoševiću želim sve najbolje i neka bude živ i zdrav još sto godina. To je sve što imam da kažem o njemu“.

I o večitom rivalu?

„Mi nemamo nikakav problem sa Zvezdom. Naprotiv, moram da kažem da imamo nikad bolje odnose sa crveno-belima“, dodao je Dragan Todorić.

