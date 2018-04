Najkorisniji igrač finalne serije plej-ofa ABA lige, Nemanja Gordić, još jednom se osvrnuo na trijumf Budućnosti u ABA ligi.

Euforija još uvek drži igrače novog šampiona regionalnog takmičenja, a Gordić je priznao da će još dugo biti tako.

„Utisci se još nisu slegli i osećaj je fenomenalan. Još nas drži euforija i mislim da neće skoro prestajati. Napravili smo stvarno veliku stvar. Presudila je pre svega naša ogromna energija i želja. Svi smo disali kao jedan i mislim da se to videlo i na terenu. Znali smo da nam Crvena zvezda više leži nego Cedevita i sa samopouzdanjem smo ušli u finale“, rekao je Gordić za CDM.

Tokom sezone u klubu nisu govorili o osvajanju titule, ali je ona često bila u mislima igrača.

„Često smo se pitali kako bi bilo dobro da osvojimo titulu. Možda i zbog toga što je malo ko to očekivao. Na kraju smo i stvarno uspeli to da uradimo što je stvarno sjajno. Pričali smo i sami pre finala, Evroliga dođe i prođe, a trofej ostaje zauvek. Za klub, za grad, za navijače. Ovo je istorijski uspeh i to je ono što će se pamtiti“, dodao je Gordić.

Po sopstvenom priznanju ovo je njegova najbolja sezona u karijeri.

„Svakako da je ovo moja najbolja sezona u karijeri. Drago mi je da sam važan član ekipe koja je napravila istorijski uspeh. Džile i celi stručni štab su napravili ogroman posao od početka sezone. Ništa nije prepušteno slučaju. Sve je bilo isplanirano do najsitnijih detalja i na kraju se isplatilo".