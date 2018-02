GOTOVO: Svetislav Pešić novi trener Barse!

Sve je dogovoreno, ostaje samo da se ozvaniči - Svetislav Pešić postaće novi trener Barselone!

Kako je MOZZART Sport prvi i eksluzivno najavio, legendarni stručnjak preuzeće kormilo posrnulog velikana i pokušaće da ga postavi na stabilne noge do kraja sezone, potvrdio je ugledni katalonski list Mundo Deportivo! U međuvremenu uprava katalonskog giganta radiće užurbano na angažovanju najveće želje - Šarunasa Jasikevičijusa. Ali, to neće biti nimalo lak posao. Popularni Šaras, naime, ima aktivan ugovor sa Žalgirisom do juna 2019. godine, a u njemu već postoji otkupna klauzula. Njegova vrednost u ovom trenutku procenjuje se na milion evra, što i nije čudo s obzirom na rezultate koje je sa Žalgirisom napravio u poslednje dve godine. A posebno u dosadašnjem delu Evrolige.

Što se Barselone i Pešića tiče, sve se dogodilo ekspresno. Uprava Barselone stupila je u kontakt s Pešićem, koji je prvo bio u nedoumici da li da se vrati trenerskom poslu više od godinu i po dana pauze zbog zdravstvenih problema. Ali, zbog dobrih odnosa sa prvi čovekom kluba Đosep Marijom Bartomeuom, prihvatio je da postane Barsin Jup Hajnkes, kome će cilj biti da uradi ono što nijedan trener posle Ćavija Paskvala nije.

Njegov dolazak u Barselonu očekuje se u najskorije vreme i trebalo bi da bude na klupi već koliko za meč sa Bilbaoom u nedelju od 12.30.

Pešić je bio među kandidatima za klupu Barselone i tokom leta 2016. godine, posle odlaska Ćavija Paskvala. Ali, tada se klub opredelio za Jorgosa Barcokasa, za čije vreme je tim proživeo golgotu. Ništa bolje Barselona nije prošla ni dolaskom Sita Alonsa, koji je nedavno otpušten, a njegovo mesto privremeno je uzeo trener mladog tima Alfred Đulbe.

Svetislav Pešić se vraća na mesto uspeha, gde je u periodu od 2002. do 2004. godine uzeo dve šampionske krune, Kup kralja, ali i najvredniji trofej - prvaka Evrope.

(FOTO: Star Sport)