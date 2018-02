Greg Popovič komentarisao Jokića: Kao da igra valcer na terenu

Poznat je Greg Popovič kao ljubitelj evropske košarke, poznat je kao ljubitelj srpskih košarkaša, tako da i ne čudi što je posle poraza San Antonio Sparsa od Denvera (117:109) Popovič prokomentarisao partiju Nikole Jokića.

Jokić je postigao 23 poena za Denver, imao je i 13 skokova i 11 asistencija.

Potpuno je dominirao parketom. Dovoljno da ga Popovič uporedi sa Džordžom Gervinom, košarkašem koji je igrao sedamdesetih i osamdesetih godina u NBA ligi. Radi se o legendi San Antonio Sparsa i igraču koji je devet puta igrao na NBA Ol staru.

To vam sve govori.

"Ima taj ritam Džordža Gervina kod njega, znate... Izgleda kao da pleše valcer okolo ili tako nešto slično. Ali on ima tako mnogo veštine. Zna da šutne. Da dodeli pas. On je prosto veoma pametan košarkaš", rekao je Popovič.

Prokomentarisao je i sam Jokić svoj novi, 10. tripl-dabl.

"To je ono što radim. To je moja stvar. Bio sam agresivan, i onda kada su krenuli da me napadaju, samo sam imao jedno dodatno dodavanje. Bila je to laka, laka utakmica za mene", rekao je Jokić.

(FOTO: Action images)