Biće to pravi spektakl od 18. do 20. maja! Željko Obradović će kao najtrofejniji srpski i evropski trener - na Fajnal foru u Beogradu, u Srbiji, ići na jubilarnu 10. titulu prvaka Evrolige! A došao je u tu situaciju posle pobede Fenerbahčea nad Baskonijom u četvrtoj utakmici četvrtfinalne serije od 92:83 što daje konačnih 3:1 za aktuelnog prvaka Evrope.

Pokazao je Fenerbahče ponovo da je ekipa koja savršeno tempira formu, koja igra najbolje kada je najvažnije i to se ponovo pokazalo. Baskonija praktično nije imala šanse u ovom duelu osim naleta u trećoj deonici. Fener je sveo mogućnosti samo na jedan ishod.

Treba istaći partiju Marka Gudurića. Reprezentativac Srbije je pokazao koliko je napredovao i da je spreman da igra utakmice visokog napona. U najvažnijim delovima ovog meča popularni Gudura je tražio loptu u ruke, dobijao je, i kasnije pravio dobre stvari za svoj tim. Odlično je gađao za tri poena, bio je precizan i za dva i nije mnogo trošio lopti. Baš je sazreo.

Ukupno je Gudurić dao 22 poena i imao tri asistencije!

Nikolo Meli je ubacio 21, a Nikola Kalinić 13. Kod domačina je najbolji bio Pojrije sa 14 datih poena.

Takođe, Nikola Kalinić je bio poput lokomotive za svoj tim kada je Fener tek gradio prednost, dao je veoma bitne poene i pokazao da i on diže formu sada kada je najpotrebnije. Sećamo se kako je dominirao na Fajnal foru prošle sezone... Sada će imati priliku da to ponovi u svojoj zemlji. I on i Marko i Željko će imati dodatni motiv.

Već u prvom poluvremenu Fenerbahče je pokazao ko je tata i ko se za sve pita. Meli i Gudurić su za prvih 20 minuta dali po 10 poena, Kalinić je bio vrlo raspoložen za igru i sa njegovih devet poena Fener je otišao na poluvreme s prednošću od 48:32. Ukupno 16 razlike. Sve je to delovalo ukomponovano, našpanovano. Nije želeo Željko Obradović da se serija vraća nazad u Istanbul, mada ni tu Baskonija ne bi imala šanse za nešto više.

Atmosfera u Vitoriji bila je odlična, ipak Fenerbahče je delovao toliko hladnokrvno da mu nikakve stvari van terena nisu toliko ometale pažnju. Dovoljno je reći da je Fenerbahče sredinom treće četvrtine stigao do 20 poena razlike. To najbolje oslikava silinu igre turskog šampiona. Doduše, probala je Baskonija nešto više da uradi, imala seriju od 13:0, a važna je bila i trojka Diksona u poslednjem minutu treće četvrtine.

Prvak Evrope brani tron. Glavni cilj je ostvaren.

Fenerbahče stiže u Beograd!

EVROLIGA (PLEJ-OF) - TREĆE UTAKMICE

Četvrtak

Žalgiris - Olimpijakos 101:91 /u seriji 3:1/

Baskonija - Fenerbahče 92:83 /u seriji 1:3/

Petak

19.00: (2,70) Himki (14,5) CSKA (1,55) /u seriji 1:2/

21.00: (1,45) Real Madrid (15,0) Panatinaikos (3,05) /u seriji 2:1/

BASKONIJA - FENERBAHČE 83:72 (19:25, 13:23,30:24,21:20)

Vitorija

Baskonija: Vidoza, Tima, Vojtman 12, Malmanis, Uertas 11, Buboa 13, Džening 2, Diop 2, Grejndžer 10, Pojrije 14, Šengelija 11, Garino 8

Fenerbahče: Tompson 5, Meli 21, Mahmutoglu, Vonamejker 4, Slukas 5, Nanali, Gudurić 22, Veseli 7, Kalinić 13, Dikson 6, Duverioglu 4, Datome 5