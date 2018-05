Marko Gudurić, Jan Veseli, Nikola Kalinić i Vasilije Micić su igrači koji večeras od 18 časova znaju šta da očekuju u prvom polufinalnom obračunu Fajnal fora u kome će koplja ukrstiti Fenerbahče i Žalgiris.

Svi oni su naravno bili mete novinara na otvorenom treningu pred ovaj meč, tako da idemo redom.

Marko Gudurić je istakao da mu je jako drago što će prvi Fajnal for igrati baš u Beogradu.

"Spremni smo. Ambijent je novi u Areni, malo je promenjen. Trudim se i ja kao i ostali da budemo fokusirani da mislimo na utakmicu. Meni je prvi put na Fajnal foru. Pogodilo se da je u Beogradu. Jeste malo drugačije, ali moramo biti fokusirani i spremni".

U kakvoj je formi došla ekipa?

"Dobro smo trenirali, imali smo vremena i da odmorimo malo. Zdravi smo, to je najvažnije. Svi su zdravi".

Da li si maštao da će prvi Fajnal for biti u Beogradu. Deluje da bolje nije moglo...

"Jeste. Prva sezona u inostranstvu, odmah Fajnal for, još u Beogradu. Šta znam, dosta emocija. Nadam se najboljem", kaže Gudurić.

Šta očekuješ protiv Žalgirisa?

"Ozbiljna ekipa. Igraju timski, prava su ekipa i zasluženo su došli ovde. Igrali smo jedan jedan u sezoni. Nema pravila. Jedna utakmica. Video sam se i sa Vasom, ali smo se trudili da ne pričamo o košarci, da ne otkrivamo jedan drugom ništa", zaključio je Gudurić.

Fenerbahče osvaja F4 Evrolige - kvota 3,10!

O pritisku i očekivanjima pred Fajnal for govorio je i Jan Veseli, bivši košarkaš Partizana kome je Beograd poznata destinacija.

"Prošle godine je bio veći pritisak, svi su mislili da moramo da osvojimo. To su neke stvari koje su nam pravile pritisak. Ove godine dolazimo kao branioci titule. Naravno, svi očekuju od nas da osvojimo, ali smo više rasterećeni zato što ne igramo pred svojim igračima u Istanbulu", kaže Veseli u najavi meča.

Reklo bi se da nema tajni, Žalgiris ima trenera koji odlično poznaje Obradovića. Veseli je imao zanimljivu repliku na to...

"Ne, nego naš zna njihovog. Trenirao ga je. Šaras je odličan trener, igraju odličnu košarku cele godine. Bore se od početka do kraja, idu na krv. Biće to teško, ali mi smo spremni za takvu igru i samo treba da se fokusiramo".

Izjavio si da ti je ovo jedna od najboljih sezona u karijeri.

"To brojke pokazuju sve. Ne razmišljam o tome kakvu ću imati sezonu na početku, trudim se da pomognem ekipi što više. Tako je ispalo da se to tako dešava ovde".

Žalgiris osvaja F4 Evrolige - kvota 12,00

Koliko ti pomaže što poznaješ ovaj grad i dvoranu?

"Ne pomaže. U hotelu smo. I dvoranu poznajem, ali došli smo ovde da igramo utakmicu i da ne lutamo po gradu. Naše misli su fokusirane na posao".

Da možeš da vratiš vreme na momenat kada si došao u Partizan, da li si mogao sve ovo da očekuješ?

"Da igram pet Fajnal forova? Ne. Da podignem trofej u Beogradu? Naravno da ne, ali to je još daleko".

Koja ti je najdraža utakmica u Areni?

"Ona sa Makabijem kada smo otišli na Fajnal for. To je verovatno odgovor koji ste očekivali. Najbolji momenat, cela euforija, navijanje...".

Na kraju, i Vasilije Micić je izneo svoje utiske.

“Tek kada sam sleteo suočio sam se sa nekom realnom situacijom. Imao sam stvarno veliku želju da će ovo da se desi, ali nisam stvarno verovao. Osećaj je neverovatan. Prvi dan je bila euforija, ali smo se smirili i fokusirani smo na meč”.

Nezgodno ti je sigurno kao našem igraču da se isključiš iz svega što okružuje Fajnal for.

“Imao sam iskustvo kada smo igrali protiv Zvezde u januaru i iskreno tada sam pao pod uticaj svega. Cele atmosfere. Imao sam veliku želju da vidim sve ljude i sve. Sada sam sve te stvari stavio sa stane. I imam malo lepši ugođaj od svih saigrača u svom sam gradu”, rekao je Micić.

Foto: MN Press