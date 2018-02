Hjuston nemilosrdno gazi! Jokiću izmakao četvrti uzastopni tripl-dabl, Harden išao do 41 (VIDEO)

Ništa nije sigurno u ovom košarkaškom februaru kao pobeda Hjustona! Dvanaesti put u nizu, čak deseti u mesecu koji je polako na izmaku! Najbolji tim Zapadne Konferencije nadigrao je Denver u Pepsi Centru s rezultatom 119:114 (25:20, 25:33, 26:21, 34:20), u meču koji je većim tokom imao potpuno jednu priču, da bi u njegovom finišu dobio potpuno drugačiji rasplet!

Bilo kako, Denver je bio nemoćan protiv dva žestoka momka iz Teksasa - Džejmsa Hardena i Krisa Pola. Moćni tandem Hjustona overio je pobedu sa čak 64 zajedničkih poena, odnosno još 14 skokova i 13 asistencija. Harden je brojao ovako - 41/8/7, a Pol 23/5/6. Srpskom asu Nikoli Jokiću izmakao je, narodski rečeno, za dlaku četvrti uzastopni tripl-dabl pošto su mu nedostajale samo još dve asistencije. Ponovo je momak iz Sombora bio najbolji igrač Denvera i ne samo što je vodio glavnu reč na parketu, već je na momente bio i ozbiljna enigma protivnikove odbrane. Meč je završio sa 21 poenom (7/18 iz igre), uz 14 skokova.

Gledajući samo rezultat, čini se da se utakmica rešavala u samoj završnici. Majkl Meloun, opet, tvrdi da je to učinjeno mnogo ranije, Odnosno već onog trenutka kada je Hjuston napravio ozbiljnu dvocifrenu razliku - u ranoj fazi prvog kvartala.

Slabi počeci bili su tema Denverovog okršaja sa Hjustonom. Kad god je četvrtina počinjala - Nagetsi bi odigrali ispod proseka i tako protivniku dozvolili da se udalji. Serija 15:8 u finišu prvog kvartala možda na papiru ne izgleda ozbiljno, ali za Hjuston je bila i te kako važna. Bili su to momenti kada je Harden zapalio vatru i pojurio ka konačnom učinku od 41 poena (11/20 iz igre, 6/10 za tri), a u pomenutom naletu vezao je 13 poena i iznudio tri faula, što mu je samo olakšalo posao u nastavku utakmice.

Pokušao je Denver da uključi motore i pojuri trijumf u poslednjoj deonici, posle nekoliko neuspelih pokušaja ranije, ali je od svega dobio samo umanjenje razlike na jednocifrenu broju. Na nešto manje od dva i po minuta pre kraja Jokić je pogodio važne poene kojim su Nagetsi „skresali“ zaostatak sa petnaest na samo četiri poena (106:110). Harden je zatim pogodio dva bacanja, ali i šut iz naskoka unazad, što je Hjuston odvelo na komotnih 114:106, 46 sekundi pre kraja.

Jedina dobra stvar za Denver je što do kraja ligaškog dela sezone neće više imati duela sa Hjustonom. Loša je ta da je i ovaj poraz, tek četvrti u poslednjih četrnaest utakmica, imao ozbiljan udar na izgled tabele Zapadne Konferencije, koji se menja iz dana u dan. Denver je pao sa šeste na osmu poziciju nakon pobede Nju Orleansa nad Milvokijem.

Ko gubi ima pravo da se ljuti. A Lebron Džejms je baš bio nervozan posle novog poraza Klivlenda. Drugi put u poslednje tri utakmice Kavsi su položili oružje, pošto je od njih kao gost bolji bio San Antonio - 110:94.

Džejms je bio ljut na sudije i posle utakmice komentarisao je njihovo suđenje, mada je možda ipak više trebalo da zameri saigračima pošto je ceo tim nosio na svojim leđima. Iza sebe je ostavio partiju sa 33 poena, 13 skokova i devet završnih dodavanja, ali mu ni nova dominantna rola nije pomogla da spreči poraz.

„Došli smo u situaciju da više branimo šutera, od igrača koji ide na ulaz. Nema razloga da idem na liniju slobodnih bacanja četiri puta, kada ulazim u reket stotinu puta. Pritom me svi udaraju, šamaraju i grebu. Bitno je da se čuva šuter, to je ono u šta se košarka pretvorila. Devojke vole da vide kada neko šutira s velike udaljenosti i to je zapravo razlog svega ovoga“, grmeo je Džejms posle utakmice.

Možda je Lebron u pravu, ali to mu neće pomoći mnogo u ovom trenutku. Lamarkus Oldridž vodio je Sparse sa 27 poena, Deni Grin ga je ispratio sa 22 koša, što je gostima iz Teksasa donelo prilično laku pobedu.

