Najveća plej-of pobeda u istoriji kluba!

Da li je potrebno bilo šta više napisati posle ovoga? Hjustone, ako dosad možda i nije bilo problema, e, sad ga ima! Što bi kritičari rekli - Golden Stejt je onim porazom u drugoj utakmici pustio Hjuston da se ponada. A onda ga je smrvio prah i pepeo! Šta se ovo desilo u Ouklendu?! Golden Stejt ne igra košarku, on vrši teror kakav dugo nije viđen u najjačoj košarkaškoj ligi sveta. Ako je i bilo navijača Hjustona koji su posle onih 1:1 poverovali da postoji i tračak nade da se Džejms Harden, Kris Pol i društvo uključe u ozbiljniju borbu za titulu - sada teško da ih ima. Aktuelni vladar NBA košarke je u noći za nama odigrao - šampionski! A rezultat sve sam govori: 126:85.

Brutalno...

Za one koji možda nisu obratili pažnju na početku teksta, ponovićemo - ovo je najveća pobeda Golden Stejta u doigravanju ikad viđena! I ne samo to. Ratnici su postavili i rekord NBA lige po broju uzastopnih pobeda na svom terenu i stigli do brojke od 16 recki, čime su pretekli Čikago Bulse iz 1990. i 1991. godine. Da ne ispadne da preterujemo, ali teško da bilo ko može da zaustavi ovog džina na putu do šampionskog prstena.

Bila je ovo utakmice koja nikako nije mogla da omane. Jednostavno, Golden Stejt je bio našpanovan do savršenstva, a čak ni najbolji tim prvog dela sezone tu ništa nije mogao.

Dvostruki najkorisniji igrač NBA lige Stef Kari eksplodirao je toliko da je konačno bio na svom nivou. Ubacio je, verovali ili ne, svojih prvih 30+ poena u 2018. godini. Momak koji je propustio čak 16 utakmica, kao i kompletnu prvu rundu plej-ofa zbog istegnuća ligamenata kolena ubacio je 35 poena (13/23 iz igre). Od toga čak 26 poena u drugom poluvremenu, odnosno 18 poena u trećoj četvrtini. Došao je do tačke crvenog usijanja...

Mada rezultat verovatno mnogima govori da je utakmica bila završena praktično u prvoj četvrtini - nije bilo tako.

Da, Golden Stejt je u ranoj fazi trećeg kvartala otišao na 21 poen viška, ali je Hjuston nekako uspeo da serijom 10:2 skrati minus na „samo“ 13 poena. Bio je to maksimum Hjustona u ovom meču. Kari je onda ubacio 10 poena zaredom u manje od dva minuta, a dok su svi u Orakl Areni trepnuli vladajući šampion imao je 28 poena prednosti!

Šuterska klinika Stefa Karija ponovo je radila i bilo je očigledno koliko mu je značilo sve ovo. Publiku je zabavio svojim čuvenim plesom pošto je ubacio dalekometni hitac preko Džejmsa Hardena, da bi onda iz sveg glasa uzviknuo „Ovo je moja, je...a kuća“ posle jednog prepoznatljivog prodora do koša

Oduševio je čak i legendarnog Redžija Milera, koji je u živom programu nacionalne televizije dodao:

„Ooo, nije valjda to uradio?!“

Šta se desilo s Hjustonom? Rakete su odigrale najslabije poluvreme ove sezone, u kojem su ubacile samo 43 poena. Bilo je jasno - napad je bio u potpunom raspadu. Samo nekoliko dana pošto su ubacili 127 poena igrači Hjustona šutirali su manje od 35 odsto iz igre, te skupili više nego skromnih 4/15 za tri poena. Džejms Harden jedva je imao 20 poena (7/16 iz igre), te devet asistencija i pet skokova. Kris Pol je dopisao 13 poena i 10 skokova, a isti broj koševa imao je i Klint Kapela.

Kod Golden Stejta 25 poena dodao je Kevin Durant, dok je Andre Aguodala ubacio 10 poena. Klej Tompson je skupio 13 koševa.

Sledeća utakmica igra se u noći između utorka i srede od tri časa posle ponoći po srednjeevropskom vremenu, a domaćin je Golden Stejt. Prvi tim koji dođe do četiri trijumfa - ide u veliko finale.

NBA - FINALE ZAPADA

Golden Stejt - Hjuston 126:85

/Kari 35 - Harden 20/

Foto: Action Images