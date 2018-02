Hrvati su dobili nekog u košarci!

Desilo se i to - Hrvatska je upisala pobedu u kvalifikacijama za Svetsko košarkaško prvenstvo 2019. godine. U hali Krešimir Ćosić pala je Holandija u četvrtom kolu kvalifikacija - 82:78.

Na ovaj način izabranici Ivice Skelina revanširali su se Holanđanima koji su ih na svom terenu savladali sa sedam razlike. Doduše, samo delimično jer je u prvom meču bilo 68:61 za Lale i ipak su sačuvali bolji međusobni skor.

Generalno gledano, bila je ovo još jedna slaba partija hrvatskih košarkaša, ali su ovaj put ipak opravdali epitet favorita i potvrdili na terenu da su kvalitetnija ekipa od Holandije.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bili su Željko Šakić sa 22, odnosno Filip Krušlin sa 17 poena. Van der Mars je predvodio Holandiju sa 20 poena, a Klof je ubacio 14.

Holanđani su u trećoj deonici stigli minus 15, poveli sa 62:59 i još jednom zaledili srca navijača u Zadru koji su pre tri dana već doživeli šok u duelu protiv Rumunije.

Van der Mars i Klof su u tom periodu činili čuda na parketu, a hrvatska selekcija još jednom je izgledala kao potpuno razbijena vojska.

Na sreću Hrvata, sredinom poslednje četvrtine ruka nije zadrhtala iskusnom Željku Šakiću i mladom Karlu Uljareviću koji su vezali trojke i “odlepili” domaćina na plus sedam (76:69).

Posle toga gosti iz Holandije su na sve načine pokušali da se vrate u utakmicu, ali nisu više imali snage za još jedan preokret.

Inače, domaća reprezentacija je prilično sigurno počela utakmicu i posle osam minuta relativno lako došla do velikih plus 15 (22:7). Filip Krušlin je dominira u napadu i delovalo je da bi Hrvatska konačno mogla lako do pobede.

Međutim, utisak je bio u drugoj deonici da se Holanđani nisu u potpunosti predali, odnosno da Hrvatska nije uspela da ih slomi do kraja i to se pokazalo u nastavku.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET

Ponedeljak:

Belorusija - Slovenija 93:92

Ukrajina - Švedska 77:66

Rumunija - Italija 50:101

Letonija - Turska 79:70

Litvanija - Kosovo 106:50

Španija - Crna Gora 79:67

Mađarska - Poljska 64:57

Hrvatska - Holandija 82:78

Nedelja:

Francuska - Belgija 64:49

Rusija - Bosna i Hercegovina 70:53

Gruzija - Nemačka 77:87

Estonija - Izrael 78:62

Island - Češka 76:75

Grčka - Velika Britanija 75:70

Finska - Bugarska 75:70

Austrija - Srbija 81:82

Foto: FIBA