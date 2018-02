Hteo sam da napadnem plej-of sa malim budžetom! Sve se promenilo otkako sam otišao...

Nije se Miroslavu Nikoliću ispunila želja da njegov mladi i talentovani sastav Dinamika prođe Megu i ukrsti koplja sa Partizanom u polufinalu Kupa Radivoja Koraća, ali nema razlog ni da žali. Bar ne zbog raspleta u niškom Čairu, pošto je Dinamik ostavio solidan utisak protiv iskusnijeg protivnika iz elitnog ranga ABA lige.

Ono za čim, ipak, popularni Muta žali jeste način na koji je otišao iz Partizana u svom drugom mandatu na klupi Parnog valjka, kao i to što su crno-beli tri kola pre kraja regionalnog takmičenja ostao bez šansi za plasman u plej-of.

„Partizan je promenio koncepciju u odnosu na vreme kad sam ja bio. Promenili su tim, a ja sam sa mladim igračima napadao mesto u četiri. Ne znam da li bi Partizan prošao u plej-of da sam ostao, to se nikad ne zna. Ja sam rekao koje su mi želje i nagovestio sam da želim da napadnemo mesto u četiri. Nije kolegijalno da pričam o drugima, niti me zanima da se prozivam sa bilo kim, ali Partizan jeste promenio koncept“, rekao je Nikolić za MOZZART Sport.

Ukazao je na važne detalje, odnosno razlike sadašnjeg tima u odnosu na Partizan koji je on gradio...

„Partizan je posle mog odlaska uvećao budžet, sada više nema toliko mladih igrača koliko je bilo kad sam ja bio tu, a oni koji su ostali ne igraju mnogo. Doveli su nekoliko stranaca, očekivao sam da će ući u plej-of Jadranske lige“.

Prisetio se Nikolić kako je izgledao master plan rada Partizana uoči početka sezone i šta su bili klupski ciljevi.

„Ja sam se ponudio i za mene je bio izazov da sa malim budžetom Partizan uvedem u četiri tima Jadranske lige. Hteo sam da forsiram mlade igrače, da napravimo neke nove prvotimce. Bilo je reči i da nemamo šta da tražimo u Evropi, što je i bilo logično. Jedino smo uspeli da pobedimo Bilbao u Španiji. Tako je ostalo do kraja“.

Želje i planovi se nisu poklopili. Krenulo se u jednom, a nastavilo u potpuno drugom smeru.

„Hteo sam da dovedem mlade, jeftine igrače, da vratimo nagomilane dugove i da malo istrpimo s rezultatima ove godine, da bismo sledeće godine napali sve. Mladi igrači koji su bili imali bi godinu dana više igračkog iskustva, bili bi bolji za tih godinu dana rada, nadogradili bismo ekipu i da napadnemo prvo mesto. Jedino tako bismo mogli da napravimo neki kontinuitet za budućnost. Ja sam zato i potpisao ugovor na tri godine, jer ništa ne može preko noći. Ali, to niko nije shvatio, zato sam i otišao“.

Pitali smo jednog od vernih saradnika selektora Srbije Aleksandra Đorđevića - da li će biti uz reprezentaciju tokom predstojećih mečeva sa Nemačkom i Austrijom naredne sedmice?

„To sve zavisi od Saleta Đorđevića. Trebalo bi uskoro da imamo sastanak, kada će sve biti odlučeno. Prve utakmice kvalifikacija sam propustio zbog toga što sam bio u Partizanu i želeo sam da se posvetim radu sa timom“.

A, kakve su njegove želje?

„Ja sam uvek tu i biću tu za reprezentaciju Srbije. Za mene je velika čast da budem deo tima i ako budem mogao da pomognem, uvek ću se odazvati pozivu“.

Videćemo plodove tog sastanka.

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

(FOTO: Star Sport)