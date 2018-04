Sredu smo rezervisali za jednog košarkaškog stručnjaka. Dakle, MOZZARTOV 678. plemeniti kladilac je trener Vlada Vukoičić (Beograd, 2. jun 1973). Trenutno radi u mlađim kategorijama Mega Bemaksa. Na mestu glavnog trenera je debitovao 2005. godine u FMP-u gde je ostao tri godine i sa kojim je osvojio Jadransku ligu 2006, i Kup Radivoja Koraća naredne sezone, a sa klubom je stigao i do polufinala ULEB kupa.

Posle toga je bio trener u Hemofarmu, na kratko u belgijskom Ostendeu, a potom i u Bosni sa kojom takođe osvaja kup. U avgustu 2010. je došao na mesto glavnog trenera Mega Vizure i tu ostao do 2012. godine. Od oktobra 2012. do aprila 2013. predvodio je Crvenu zvezdu. Na klupi crveno-belih imao je skor od 31 pobede i 13 poraza, uključujući i seriju od 11 uzastopnih pobeda u Jadranskoj ligi i Evrokupu. Klubu je doneo prvi trofej posle sedam godina - Kup Radivoja Koraća 2013, u Evrokupu stigao je do Top 16 faze, a u Jadranskoj ligi obezbedio drugo mesto na kraju ligaškog dela, dok je u susretima sa večitim rivalom Partizanom zabeležio tri pobede i samo jedan poraz.

Od juna do novembra 2013. bio je na kormilu makedonskog šampiona MZT-a iz Skoplja. Početkom januara 2015. angažovao ga je libanski klub Tadamon Zouk. Ipak, tamo se zadržao samo par nedelja i već krajem februara preuzeo je bugarski Balkan Botevgrad gde ostaje do januara 2016. U junu 2016. postavljen je za trenera u mlađim kategorijama Mega Leksa. Evo i trofeja koje je naš plemeniti gost uzeo: FMP Železnik: Jadranska liga , Kup Radivoja Koraća, 2007.Bosna:Kup Bosne i Hercegovine, 2009.Crvena zvezda:Kup Radivoja Koraća 2013. Godine.

Odlučio sam da humanitarni tiket otvorim utakmicom Premijer lige, BORNMUT – MANČESTER JUNAJTED. Od pobede nad Vest Bromom pre tri kola Bornmaut ne uspeva da ostvari trijumf. Ipak, čini se da ga zadovoljava to što je ušuškan na sredini tabele. Crveni đavoli su nakon dugog niza bez poraza zaustavljeni u prošlom kolu od pomenutog Vest Broma. Tako su pokazali da nisu nepobedivi, pri tom otvorivši prostor da ga pretekne stari rival Liverpul.

,,Računam da Murinjo neće dozvoliti da opet bude poražen, tako da igram 2“, kaže za Mozzart Sport Vlada Vukoičić.

Sada se selimo na Apenine, u Seriju A, gde će snage odmeriti ROMA i ĐENOVA. Ugled i renome Vučice je porastao nakon impresivne utakmice u Rimu protiv Barselone, gde je van svih nada i očekivanja izbačen iz Lige šampiona katalonski gigant. Doduše, u Italiji ostaje borba da se zadrži trenutna treća pozicija koja vodi i naredne godine u najelitnije evropsko takmičenje. S druge strane, Đenova se probudila i u poslednje vreme beleži pristojne rezultate.

,,Ovde je sve jasno, 1 na Romu“.

I dalje se zadržavam na Čizmi, a sada je na redu duel KROTONEA i JUVENTUSA. Domaćin se nalazi u izuzetno teškoj poziciji. U zoni je ispadanja, i predstoji mu velika borba ako želi da ostane u najprestižnijem italijanskom takmičenju. Da stvar bude gora, u goste mu dolazi veliki Juventus, koji polako, ali sigurno gazi ka novoj tituli.

,,Ne bi trebalo da bude iznenađenja, zato stravljam 2“.

Dobrotvorni tiket nastaviću utakmicom iz moje struke, košarke, preciznije susretom FENERBAHČE – BASKONIJA. Biće ovo prvi meč osmine finala najkvalitetnijeg košarkaškog takmičenja u Evropi. Tim koji sa klupe predvodi Željko Obradović brani titulu osvojenu prethodne sezone. Međutim, neće mu biti ni malo lako. Prvi izazov je ekipa Baskonije, koja je i ove godine pokazala da ume da bude veoma neugodan protivnik. Jedno je sigurno, publika će imati priliku da gleda odličan basket.

,,Verujem u naše, igram duplu pobedu na Fener“.

Plemeniti tiket završavam još jednom evroligaškom utakmicom, duelom OLIMPIJAKOSA i ŽALGIRISA. Veliki hendikep za Pirejce biće neigranje Printezisa, pa i Agravanisa. Ipak, bez obzira na te teškoće, Grci su bezbroj puta pokazali da za njih nema prepreka, i da doslovno svi treba da se boje crveno-belog tima. Sve reči hvale treba uputiti i na račun sastava koji predvodi Šarunas Jasekevičijus. Sve su iznenadili tako što su izborili plasman među osam najboljih ekipa. Iako su autsajderi u ovom susretu, ne treba ih prerano otpisati, jer mogu iznenaditi.

,,Za kraj igram 1, Olimpijakos je favorit u Pireju“.

Kompanija MOZZART poznata je, ne samo u Srbiji, već i u regionu, kao društveno odgovorna kompanija. Evo i zašto:

Pomogli smo mnogim mladim naučnicima, studentima, ali i mnogima drugima kojima je pomoć bila neophodna. Srbija je 2017. godine prvi put imala predstavnike na prestižnom međunarodnom turniru mladih fizičara u Singapuru, a odlazak na put mladih naučnika omogućila je, između ostalih, i kompanija Mozzart. Svakog meseca izdvajamo značajna sredstva za neprofitne sportske organizacije, mala sportska udruženja i neafirmisane pojedince, te je mladom karatisti Lazaru Jojiću, kome je u četvrtom razredu osnovne škole otkrivena Kronova bolest, donirana sportska oprema koju je nosio na Svetskom prvenstvu u Klužu.

Osim toga, KLS, ABA liga, KK Železničar i Paraolimpijski komitet Srbije nalaze se na listi partnera naše kompanije. Na godišnjem nivou Mozzart podržava rad fondacija „Podrži život“ i „Budi human“, a kroz akciju „Humanitarni tiket u podne – poznati tipuju“ na više od 50 adresa stiglo je preko šest i po miliona dinara donacija, čime je pomognut rad mnogih organizacija. Osim primarnog cilja i pružanja pomoći onima kojima je ona najpotrebnija, kompanija Mozzart je zajedno sa poznatim ličnostima učinila dodatno vidljivim rad velikog broja organizacija, institucija i fondacija. Samo u “Decembru, mesecu humanosti” MOZZART je donirao preko 930.000 dinara.

Najpoznatiji i najmasovniji društveno odgovorni projekat kompanije Mozzart svakako je akcija „Sto terena za jednu igru“, čiji je cilj razvoj sporta u Srbiji i sklanjanja dece sa ulice. Do sada je više od 50 gradova i opština širom zemlje dobilo obnovljena košarkaška igrališta, a time i nova mesta za druženja i okupljanja. Ovoj akciji pridružile su se i podržale je mnoge naše i svetske košarkaške legende: Svetislav Pešić, Dejana Bodiroga, Dragan Kićanović, Dejan Tomašević, Boban Marjanović, Milan Mačvan, Miroslav Raduljica, Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Darko Miličić, Duda Ivković, Željko Obradović, Saša Danilović, Milan Gurović...

Pored obnove košarkaških terena, kompanija Mozzart osnažuje sportski duh i donacijama sportske opreme raznim klubovima širom zemlje kroz akciju „Novi dresovi za nove šampione“. Mozzart opremu trenutno nosi više od 50 fudbalskih, košarkaških, rukometnih i odbojkaških klubova nižeg ranga. Među njima su i buduće reprezentativke Srbije u sve popularnijem futsalu, kadetkinje Vojne akademije.

Kompanija Mozzart nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u toku je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

Kraja, dakle, nema, a iznenađenja će biti još. Idemo dalje, jer to je deo života svih nas i kompanije.

Važna informacija za sve u Republici Srpskoj!

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Vlade Vukoičića, dobitak će biti doniran i za CARITAS u Banja Luci u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 20:45 2002 ENG 1 Bournemouth - Man.Utd. ki 2 1,90 Sre 20:45 1018 ITA 1 Roma - Genoa ki 1 1,35 Sre 20:45 1004 ITA 1 Crotone - Juventus ki 2 1,33 Sre 19:15 7250 EL PF Fenerbahce - Baskonia dup 1 2,20 Sre 20:15 7251 EL PF Olympiakos - Zalgiris ki 1 1,35 Ukupna kvota 10,13

PIŠE: Đurđe MEČANIN

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com