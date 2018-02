I jedan Dončić da vlada svima

Luka Dončić danas slavi rođendan, svoj 19. po redu. Sigurno je da će dobiti dosta poklona i čestitki, ali onaj najveći poklon ga čeka negde u junu, u noći NBA drafta.

Sada kada je nostalgija za Draženom Petrovićem ponovo bila podstaknuta time što su Netsi podsetili na njegovu veličinu, Luka Dončić postaje neko ko bi po svemu viđenom mogao narednih decenija da se pretvori u dostojnog naslednika velikog Mocarta košarke.

Već u ovom momentu ne postoji među poznavaocima košarke ni najmanja sumnja da će Luka biti među tri najbolja izabrana na predstojećem NBA draftu, piše Eurohups. Tri decenije je prošlo otkako je Petrović bio 60. pik na draftu 1986. godine i očigledno je da su se vremena promenila.

PONOS REAL MADRIDA

Naravno, Petrović nije bio produkt Real Madrida za koji je igrao jednu sezonu pre nego što je otišao u NBA leta 1989. godine. Dončić to jeste. Kako su se pravila u odnosu na devedesete promenila, Madridu je bilo mnogo lakše da dovede Dončića i učini ga delom juniorskog sistema od 2012. godine.

Realu se, kao jednom od najvećih klubova na svetu, ne dopada ideja rastanka sa Dončićem ovog leta. Florentino Perez je izjavio da će klub pokušati da zadrži Dončića van NBA malo duže. Madridu je to do sada uspevalo sa Serhijom Ljuljem. Ali, Dončić će biti "top pik" i to jednostavno nije izvodljivo.

Naravno, apsurdno je govoriti o bilo kakvoj zaostavštini igrača od 19 godina, ali Dončić ne samo da je bio jedan od dva glavna igrača koji je vodio Sloveniju ka zlatu, već je na svojim 18-godišnjim plećima nosio Kraljevski klub na svojim plećima.

Sa povredom Ljulja Dončić je postao vođa Reala i momak koji je ubedljivo najkorisniji igrač u Evroligi (23,4 indeksna poena) do sada, ispred imena kao što su Nando De Kolo (20,3), Aleksej Šved (19,8), Toko Šengelija (19,1) i Nik Kalates (18,2). A svi su oni igrali u NBA ligi i zvezde su u Evropi.

POHVALE "PREKO BARE"

Kada čitate tekstove iz SAD posvećenih Luki Dončiću možete da pronađete mnogo zanimljivog materijala. Recimo - nazivaju ga najboljim igračem na svetu van NBA lige. Njegove igre u "drugoj najboljoj ligi sveta" nazivaju - bez presedana.

Ističe se da igrači njegovog godišta me mogu da priđu Realu ili timovima takvog kalibra, a kamoli da imaju 25 minuta u igri, 23 poena, osam skokova, šest asistencija i jednu ukradenu loptu po utakmici.

Trenutno se prema predviđanjima Luka "bije" za prvo mesto na draftu sa Deandreom Ajtonom sa Univerziteta Arizona. Igračem koji je visok 2,16 i igra na poziciji centra i krilnog centra. Prava na Dončića mogli bi da dobiju ekipe poput Finiks Sansa i Atlanta Hoksa.

VEĆ PET OSVOJENIH PRVIH MESTA

Dončić je do sada osvojio dve španske ACB lige i dva Kupa Kralja. Plus, bio je prvak sa Slovenijom na Evrobasketu.

A zanimljivo je da je Dončić na svom prvom fajnal foru, a to je bilo na kraju prošle sezone, bio potpuno irelevantan. Postigao je nula poena protiv Fenerbahčea, i šest poena u meču za treće mesto. Sve je dao sa linije slobodnih bacanja. Izgledao je kao tinejdžer sa pstvarenih osam poena, četiri asistencije i četiri skoka u proseku na nivou cele sezone.

I ovi podaci njegove današnje partije čine još zanimljivijim.

Sada je na odličnom putu da zaradi titulu MVP-a lige, a bajkovita sezona bi imala idealan završetak za njega osvajanjem Evrolige i odlaska na taj način u NBA. A otići će tamo kao tinejdžer.

Recimo, Lebron Džejms je zaigrao u NBA ligi sa 18 godina i 303 dana, Janis Adetokunbo je bio 15 dana stariji, a Dragan Bender je zaigrao u NBA ligi kada je bio tri sedmice do 19 navršenih godina. Vremena su se stvarno promenila.

Evo kako je Evroliga čestitala rođendan sada devetnaestogodišnjem čudu od deteta. A nije baš da je ovo čest slučaj kada je najjače evropsko takmičenje u pitanju.

Foto: Shutterstock, MN Press