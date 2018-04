Posle Hjustona, Golden Stejta i Portlanda i Juta je zaključala svoje mesto u plej-ofu! Kvin Snajder, Igor Kokoškov i njihovi izabranici očigledno nisu osetili pritisak moranja, pošto su izašli na parket Stejpls Centra i rutinski nadigrali Lejkerse - 112:97.

Juta bi do kraja ligaškog dela mogla čak i do trećeg mesta na tabeli, pošto je Portland u seriji od tri poraza, mada će to biti teška i vrlo zanimljiva borba. Juta do kraja ima još utakmicu protiv Golden Stejta kod kuće i gostovanje Portlandu, dok Trejlblejzerse pre Džezera čeka i meč u Pepsi Centru protiv Denvera

Verovatno i prvi kandidat za nagradu Ruki godine Donovan Mičel ponovo je oduševio navijače i košarkašku javnost pošto je ubacio 28 poena i dopisao još devet skokova i osam asistencija, čime je pomogao Juti da se i u drugoj uzastopnoj godini nađe među osam najboljih na Zapadu.

Istini za volju, imao je i dobru podršku saigrača - Džo Ingls je skupio 22 poena (9/12 iz igre), uz još 10 asistencije, dok je Džae Krauder dodao 18 poena sa klupe.

Ako je posle tri četvrtine tinjala iskra nade da bi Lejkersi mogli da se vrate u rezultatski nebitnu utakmicu, onda je tokom prva četiri minuta završne deonice sve bilo rešeno. Posle koša Rojsa O'Nila Juta je otišla na maksimalnu razdaljinu i vođstvo rezultatom 98:76. Ključ je držala Jutina čvrsta odbrana, koja je držala Lejkerse na samo 40 odsto realizovanih šuteva iz igre, od čega čak 5/25 za tri poena. Utakmica je prelomljena nešto ranije, odnosno na pola trećeg kvartala, kada je Donovan prosledio dodavanje preko celog terena za Inglsa, pa je Juta stigla na nešto sigurnijih 66:56. Do kraja četvrtine rezultat je otišao na 82:67.

Kod Lejkersa najbolje se pokazao Tajler Enis, na ovim prostorima poznatiji kao brat plejmejkera Crvene zvezde Dilana. Tajler je ubeležio najbolju partiju dosadašnje NBA karijere sa 22 poena, šest skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte. Džulijus Rendl je dopisao 17 poena i četiri završna asistencije.

Toronto je poslednju ligašku utakmicu na svom terenu završio pobedom - 34. u Er Kanada Centru od početka sezone. Reptorsi su pobedili Orlando rezultatom 112:101 i tako stigli do skora 58-22.

Utakmicu je obeležio mladi O Dži Anunobi koji je dobio širok prostor za igru i isti je iskoristio najbolje što je znao. Na terenu je proveo 34 minuta i za to vreme pribeležio 21 poen, osam skokova i blokadu. Bio je integralni deo Torontove navale od prvog minuta, počeo je umesto startnog centra Jonasa Valančijunasa, a utakmicu je počeo tako što je pogodio dva dalekometna hica kao od šale.

Njegov prvi saigrač u reketu Serž Ibaka nastavio je da beleži dobre partije u kontinuitetu, uz odličnu defanzivnu rolu i nekoliko odličnih blokada tokom utakmice. Ibaka je se našao na meti zabrinutih navijača tokom nešto lošijih izdanja u većem delu marta, ali je u međuvremenu našao svoju žicu i krenuo uzlaznom putanjom uoči doigravanja. Na kraju je imao 13 poena, osam skokova, tri blokade i dve asistencije.

Utakmica je sama po sebi bila prilično mlakog intenziteta, a i pored toga Reptorsi su lagano čuvali dvocifreno vođstvo, koje su stekli već krajem prve četvrtine. Orlando je nekoliko puta umanjivao zaostatak na jednocifrenu brojku, ali to nije pomoglo da se stvari bitnije promene na terenu. Prelomna je bila završnica trećeg kvartala, kada je Toronto otišao na sigurnih 89:74, posle čega se razlika penjala i na maksimalnih 22 poena (103:81).

Kod Orlanda najbolji je bio Aron Gordon sa 16 poena, po tri ukradene i podeljene lopte i dva skoka. Mario Hezonja je ubacio 14, a Nikola Vučević 10 poena, uz devet skokova.

Aktuelni šampion Golden Stejt lako je osvojio dom Finiksa - 117:100. Najefikasniji igrač Voriorsa bio je Klej Tompson sa 34 poena, od čega već 22 u prvoj četvrtini, dok je Kevin Durant ubacio 17 poena. Kod domaćina najviše se istakao Danuel Haus sa 22 poena, dok je Dragan Bender skupio po 14 poena i skokova za 41 minut na parketu. Finiks je sada postao i zvanično najlošiji tim u ligi.

NBA - REZULTATI

LA Lejkers - Juta 97:112

/Hert 25 - Mičel 28/

Toronto - Orlando 112:101

/Majls 22 - Gordon 16/

Finiks - Golden Stejt 100:117

/Haus 22 - Tompson 34/

