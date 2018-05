Živ je Bajern, umro nije! Košarkaši bavarskog kluba uspeli su da pobegnu s ivice provalije, uzvrate udarac Frankfurtu i ubedljivim trijumfom odvedu u majstoricu - 85:50 (23:17, 24:11, 23:15, 15:7).

Bajern je od prvog do poslednjeg minuta bio silovit i nije dozvoljavao protivniku nijednog trenutka da ozbiljnije ugrozi siguran trijumf. Koliko je tim Dejana Radonjića bio dominantan govori i to je da je već u ranoj fazi prve četvrtine imao i 11 poena viška (20:9), što je samo bila podloga za sve ono što se desilo u nastavku. Do poluvremena Bajern je brutalnom igrom u odbrani ostavio protivnika na samo 26 poena, odnosno na čak 21 poen viška! Ali, ni to nije bilo sve - prednost je rasla praktično iz minuta u minut, pa je tako na kraju utakmice i dostigla maksimalnih 35 poena.

U pobedničkom timu blistao je Džared Kaningem sa 15 poena, koliko je imao i Devin Buker, uz pet skokova. Majk Cirbes je takođe uhvatio pet lopti i dopisao 11 poena, dok je Nihad Đedović ubeležio poen manje. Od srpskih igrača večeras je zaigrao samo Stefan Jović koji je za nešto manje od 18 minuta ima četiri poena (2/2 iz igre), te tri asistencije i jedan skok. Kod Frankfurta najbolji je bio Kvantez Robertson sa 12 poena, ali i četiri izgubljene lopte.

Majstorica je na programu u četvrtak od 20.30, a domaćin je Bajern.

Foto: MN Press