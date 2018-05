Plajvaz ili tastaturu u ruke, malo da se prouče skorašnji rezultati, forma, pa da se probere, zaradi, a na kraju i - uživa! Desetorici najvećih poznavalaca evroligaške košarke koji su učestvovali u takmičenju “Pogodi najveću kvotu za odlazak na Fajnal for“ kladionica MOZZART danas je pobednicima i uručila ulaznice za ovih dana najatraktivnije takmičenje na Starom kontinentu.

Pardon, jedanaestorici. Marko Stefanović možda nije uhvatio najveću kvotu izabravši prave tipove na svih osam utakmica u jednom kolu, ali je pokazao da ume da se snađe u teškoj situaciji. Imao je doduše i malu pomoć. Nikole Kalinića, učesnika Fajnal fora.

Ko prati Tviter verovatno je već znao za ovu priču. Ko nije, neka posluša. Poučna je. I govori o solidarnosti.

“Napisao sam na Tviteru: ’Kako da pošten čovek dođe do krarte?’. Pošto koštaju ’milion evra’. Onda mi se javio MOZZART. Rekli su mi da ću moći da dobijem paket ulaznica ako pogodim sve utakmice u jednom kolu, uz preduslov da to bude najveća kvota. A ja sam odgovorio da ću pre da sletim na Mars nego da se to dogodi. Onda smo se dogovorili: meni karte ako sakupim 1.000 retvitova za svoj komentar. Kada smo došli do 400 zamolio sam i Kalinića da mi pomogne, iako sam navijač Partizana. Svi smo mi drugari. A-ha-ha. On je to učinio i izašao sam preko hiljadu za četiri-pet sati. Taj dan sam tri puta punio telefon. S vremena na vreme ljudi i dalje retvituju, pa se stiglo i do 1.200“, smeje se Zemunac Marko Stefanović, jedini “uljez“ među dobitnicima 11 paketa ulaznica.

Međutim, Marko sve nadoknađuje ljubavlju prema košarci. I drugi je gaje. Mora biti tako. Da to nije slučaj sigurno bi ovako dobro gađali. Ali bilo je tu drame. Jaka je konkurencija bila. Užičanin Dejan Zarić je do svog paketa ulaznica za Arenu došao u poslednjem, desetom kolu takmičenja. Priseća se...

“Pogodio sam u poslednjem, desetom kolu. Igrao sam i u sedmom, osmom i devetom... Igrao sam po sedam-osam tiketa. U poslednjem kolu sam imao taktiku da ’hvatam’ na više poena. Ne igraju se odbrane, opuštenija košarka. Išao sam tom logikom. Sve je došlo ’u plus’ osim Efesa, pošto je tu bila visoka granica, pa sam uhvatio minus. Bio mi je rođendan, sutradan sam se vraćao autobusom i pratio rezultat. Plašio sam se da me neko ne prebaci, jer je bilo ikseva u tom kolu“, kaže nam Dejan.

A da Dejan nije bio tako uspešan slavio bi Siniša Maksimović iz Požarevca. Možda bi mu bilo i previše. On je još u prvom kolu našeg takmičenja uzeo jedan paket ulaznica. Probao je opet, u poslednjem kolu kad je Zarić pobedio Maksimović je bio - drugi!

“Ovaj jedan paket ulaznica sam poklonio ćerki i zetu. Da sam uzeo i drugi na Fajnal for bi išao i sin sa devojkom. Ali nije se desilo“, smeje se Maksimović, inače dokazani majstor klađenja, jedan od onih koji je pobeđivao na raznim MOZZART takmičenjima još pre desetak godina.

Filip Ivanjac iz Niša otkriva da ga je ozbiljno “tresla“ tenzija dok je pratio pobednički tiket.

“Dobio sam u osmom kolu. Igrao sam, ma svašta sam igrao, a-ha-ha. Od prvog kola, po pet-šest tiketa. Pre dobitka sam pao na samo jednu utakmicu. Pratim generalno košarku, najviše Evroligu, ali i NBA. Ovo će mi mnogo značiti, baš je dobar osećaj. Kao zaljubljeniku u košarku, stvarno je dobra nagrada. Ići ću sa mlađim bratom koji trenira košarku. Poslednje što sam čekao jeste da Baskonija da više 83 poena protiv Barselone. Bila je velika nervoza. U poslednjih pet minuta treće četvrtine nisu dali nijedan poen. I kad je to prošlo sve u četvrtoj četvrtini nisam mogao da spavam celu noć. U devet ujutru sam otišao u MOZZART da to proverim“, svedoči Ivanjac.

Taj osećaj neizvesnosti dok čekaj da li će tipovi da prođu sad je prošao. Vreme je da se svako od ovih 11 dobitnika zavali u svoje mesto u Areni i uživa u najboljoj evropskoj košarci. Zaslužili su.