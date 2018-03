Šta bi bilo da je Crvena zvezda recimo ne na dve pobede daleko od Makabija i Baskonije već da je izjednačena ili da beži pobedu ili dve? Kako bi se onda postavili crveno-beli u sedam-osam dana za koja treba da odigraju četiri utakmice - dve polufinalne protiv Mornara, i ni manje ni više nego protiv Panatinaikosa i Fenerbahčea u međuvremenu?

Zvezda je u situaciji da igra mečeve protiv Mornara koje praktično mora da dobije u takmičenju koje je aspolutno prioritetno za klub, a sa druge strane između te dve utakmice ima jedan sarkastično rečeno “lakši posao” gde treba da igra sa dve evroligaške ale kakve su Zeleni i Kanarinci iz Istanbula.

Možda Zvezda ima malo i “sreće” u ovom momentu, jer da je u baš ozbiljnoj trci za TOP 8 Evrolige morala bi da se bori na dva veoma opasna, klizava i teška fronta. Tako nešto smo videli prošle godine kada je Zvezda sa Dejanom Radonjićem jurila tu famoznu osmu poziciju sve do poslednje utakmice kada je ipak Darušafaka izašla kao pobednik.

Sećate se polufinala protiv Budućnosti i veoma napete situacije pred majstoricu koja se igrala u Železniku… Bila je Zvezda bitku na dva fronta i u toj majstorici ipak uspela da bude na nivou (82:59) pa je uz dobru igru Dženkinsa stigla do finala i lagano odradila posao. Ali, u polufinalu nije bilo nimalo lagano sveukupno gledajući.

Taj treći meč protiv Budućnosti Zvezda je igrala 4. aprila, a meč sa Darušafakom već 7. aprila. Dva meča u koja staje cela sezona, u dva različita takmičenja, u razmaku od tri dana. Zato je bilo možda i očekivano da Zvezda posle fizičkog pražnjenja padne u Istanbulu i to se i dogodilo.

Sada Zvezda praktično nema toliku izjednačenost u Evroligi i ABA ligi, jasno je da sav akcenat mora da stavi na Jadran, da se posveti Mornaru i to će svakako biti olakšavajuća okolnost. A sa druge strane takmičenje kakvo je Evroliga zahtevaće od Zvezde da igra maksimalno u Grčkoj protiv tima koji je veoma dominantno slavio u prvom delu sezone u Beogradu.

Da ne pričamo o dolasku Fenerbahčea u Beograd posle prošlogodišnjih događaja posle meča i izjava Željka Obradovića koje se nisu dopale pristalicama crveno-belih. Neće biti onih najvatrenijih navijača, ali bi dvorana na toj utakmici lako mogla da bude puna. Posebno što Zvezda još ima teoretske šanse za TOP 8, a one će postati i veće ako Zvezda napravi neko iznenađenje u Atini protiv Panatinaikosa koji ne blista u poslednje vreme.

To znači i da će na terenu crveno-bela vojska izaći sa najjačim snagama, a to isto znači da će se te snage trošiti pred okršaj u Baru protiv Mornara. Jako kompleksna situacija za Dušana Alimpijevića i njegov stručni štab.

Zvezda će prvi meč polufinala protiv Mornara u Beogradu (slobodan ulaz u nedelju od 19 časova) igrati bez Nemanje Dangubića koji već duže vreme ima povratak u trenažni proces. To je svakako minus za Zvezdu, ali je plus to što je na poslednja dva meča dala preko 100 poena, što se šuterski razgoropadila i što je ovo daleko bolji momenat za polufinalne borbe ABA lige nego pre 15-20 dana.

Uglavnom, navijači Zvezde će u razmaku od osam dana moći zaista da uživaju, ali i strepe. Došlo je vreme za polufinale Jadrana, ali i sudare s Panatinaikosom i Fenerbahčeom. Dani kada će Zvezda morati da igra najbolje u sezoni.

I gde je prostor za greške, aspostrofiramo dva sudara protiv Mornara, sveden na mikro-nivo.

ŠTA ČEKA ZVEZDU?

18. mart: Crvena zvezda - Mornar (polufinale ABA lige)

20. mart: Panatinaikos - Crvena zvezda (Evroliga)

22. mart: Crvena zvezda - Fenerbahče (Evroliga)

25. mart: Mornar - Crvena zvezda (polufinale ABA lige)

