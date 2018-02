Ilija, pravi si Đoković!

Ilija Đoković

Srbija nema mnogo uspešnih Đokovića u sportu. Dobro, o Novakovoj veličini ne treba ni govoriti, ali kod nas bi moglo, barem hipotetički, to prezime da postane sinonim, možda i pridev, za nekog velike hrabrosti, marljvosti. Nekog ko je požrtvovan do krajnjih granica i ko daje stvarno možda i više nego što može. Možda bismo umesto “kakav si ti car ili legenda“ mogli jedni drugima poneka da kažemo “kakav si Đoković“. Bio bi to, za većinu, veliki kompliment.

Ilija ima tu sreću, a možda je negde u zvezdama to i zaradio, da se tako preziva. I baš mu dobro stoji. Toliko mu dobro stoji da ne postoji drugo prezime koje bi ga više opisalo. Možda u nekim delovima Đorđević, ali osim što ima sličnu frizuru, ipak je daleko od Aleksandrovog umeća.

Ali je vrlo blizu Saletovog srca - to smo videli. Pa i spiska za A reprezentaciju - i to smo videli. Kao jedini KLS igrač. To nije nimalo slučajno.

Videlo se to u sudaru u niškom Čairu kada je Srbija ponovo videla šta znači srčanost i borba Đokovića. Samo, sada ne sa reketom, već sa narandžastom loptom. Dao je Zvezdi , evroligašu, 18 poena u dresu Borca. Pokazao je da i uslovno rečeno manji klubovi mogu da zaprete najboljima. To je odlično za rpsku košarku. Što više Boraca i Đokovića bude, to bolje. Ne postavlja slučajno Muta Nikolić redovno pitanje “koliko velikih košarkaša rođenih u Beogradu znaš?“.

A pored igračkih kvaliteta pokazao je on i one druge. Daleko važnije. Kako bi pomogao Univerzitetskoj selekciji u nevolji, pristao je da se priključi u poslednji minut, a sliku za pasoš je morao da šalje iz WC-a kafića u kom se zatekao. Slikao se stajući uza zid, jelte, po procedurama mora da bude bela pozadina pa se snašao čovek. Nije imao para za kartu u tom momentu, ali ga ni to nije sprečilo da ode na Univerzijadu na jesen 2017. godine. Pre njegovog dolaska u tim bilo je 26 otkaza. Ali on se odazvao u poslednji čas kako bi Srbija kompletirala ekipu od 13 igrača... Čisto da podsetimo ako je neko zaboravio.

Znao je to selektor A tima Đorđević, rekao da će ga nagraditi još posle prijateljske utakmice pred Evropsko prošle godine - i nije zaboravio.

Nije to igrač najveće košarkaške klase, ne bi igrao u tim ligama u kojima igra da je suprotno, ali ima nešto u njemu. Ima nešto u toj simpatičnoj ćelavoj glavi koja brzo razmišlja. Dobio je i aplauze niške publike inače naklonjene Zvezdi na sinoćnjem duelu.

“Bila je neizvesna utakmica. Došli smo ovde da igramo čvrstu odbranu, siguran napad. Da pokažemo šta znamo. Tako je i bilo. Zvezda se malo zbunila na naš napad. Imali smo ta dva penala da presudimo možda čak utakmicu. Sad, nismo imali toliko sreće. Nadam se da ćemo izvući pouke iz ovoga. Mada mislim da odlazimo sa sasvim pozitivnim komentarima“, rekao je Đoković posle teškog poraza od Zvezde.

U njegovim rečima vidite jednu osobinu - iskrenost. Nema tu foliranja. U pitanju je reprezentativac Srbije. Neko ko se zajedno sa saigračima bori protiv Gruzije, Austrije i Nemačke da sutra Teo, Bogdan i ostale zvezde imaju priliku da nas predstavljaju na Svetskom prvenstvu 2019. godine.

Kaže da najviše voli da igra kada su tribine pune. Što je u Čačku čest slučaj u poslednje vreme.

“Osećao sam se odlično. Nosila me je publika. Ja volim baš da igram pred punim tribinama tako da... Verovali smo jedan u drugog. Svaki šut koji je bio izbačen verovali smo da će da uđe. Zato smo i dogurali do ovakvog rezultata”, rekao je Ilija.

Na pitanje da li je ovo bila njegova reprezentativna partija, Đoković mirno odgovara…

“Nadam se da ćete da me gledate u ovakvim partijama još više“.

Podsetićemo vas na jednu sitnicu koja je verovatno mnogima promakla, a važna je za ovu priču.

Kada je 24. novembra Srbija igrala prvi meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Pioniru protiv Austrije, na predstavljanju igrača je dobio verovatno i najveći aplauz beogradske publike. Zna košarkaška publika da nagradi one kojima je nacionalni dres i pošten odnos prema košarci, klubu i protivniku, važniji od odmora i letovanja. Pa makar morao da se slika za pasoš u toaletu da bi obukao nacionalni dres.

Ilija, pravi si Đoković!

I zato si na Saletovom spisku. A reprezentacije. Tu se ne dolazi slučajno.

Piše: Strahinja KLISARIĆ;

Foto: Star Sport.