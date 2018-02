Iskren osmeh mi se ozari svaki put kad vidim momke u reprezentaciji...

Osmesi, pozitivno raspoloženje, dobra atmosfera i iskrena radost zbog novog okupljanja. Eto, tako je u najkraći crtama izgledalo drugo ovosezonsko sastajanje košarkaške reprezentacije Srbije u prostorijama hotela Kraun Plaza. Svrha sastanka je svima dobro poznata - pohod ka novim pobedama, koje garantuju veće šanse za odlazak na Svetski kup u Kinu naredne godine.

Dolazak je bio neformalan, odnosno selektor Aleksandar Đorđević nije želeo da veže svoje izabranike da moraju da dođu u tačno zacrtano vreme, svestan da su mnogi od njegovih pulena tek prevazišli obaveze u kup takmičenjima širom Evrope. Tako je svoju sobu prvi čekirao Sava Lešić još oko 14 časova, mada je najveći deo ekipe stigao u večernjim satima, između 19.00 i 20.00.

I dok je iz momaka sa dobro poznatom opremom i grbom nacionalnog tima čekao poziv tim menadžera Neše Ilića da krenu svi zajedno na večeru, u nekoliko minuta do polaska celu ekipu pozdravio je nasmejani selektor Đorđević. Imao je više razloga da bude srećan i zadovoljan.

"Moram da kažem da se u meni budi iskren osmeh kada vidim ove momke na okupu, ali i vas koji nas stalno pratite", iskreno je otvorio razgovor sa novinarima, tek pošto smo mu čestitali na osvojenom Kupu Nemačke i prvom trofeju za Bajern te vrste posle 50 godina čekanja.

"Nisam ni znao za taj podatak sve do uoči same utakmice. Zaista se dugo čekalo na taj pehar i sada kada smo ga osvojili mogu da kažem da je to vrlo bitna stvar za klub", poručio je Đorđević.

Onda je ušao u detaljniju analizu...

"Treba videti sa koliko žara, ljubavi i profesionalnosti rade ljudi u klubu za sve nas kako bi nam olakšali da lakše dođemo do velikih pobeda i titula. Kada smo se skupili letos ovaj pehar smo zacrtali kao jedan od glavnih ciljeva. Verujem da u velikim klubovima ovakvi pehari uvek moraju da budu cilj. Za to se igra, za to se živi".

Podsetio je Đorđević na to kako je njegov tim odigrao meč sa Albom i kako su svi do jednog pronašli snagu i želju da pobede uprkos tome što su preko šest i po minuta krajem treće i početkom četvrte deonice bili bez koša, kada je izgledalo da je sve izgubljeno. Ocenio je da je meč odigran sa velikim karakterom.

"Pokazali smo veru u sistem, u tim. Pokazali smo da možemo, iako su se neki igrači možda i previše opteretili značajem utakmice. Dosta njih nije igralo takve mečeve. Takvo iskustvo mnogo znači i ovakve stvari ne mogu da se nauče nikako drugačije nego samo na terenu i samo u tim i takvim situacijama. Sada smo na pravom putu, imamo pravu hemiju, pravi sistem, idemo tamo gde bi trebalo. Zadovoljni smo".

Samo dan po osvajanju Kupa selektor je stigao u Beograd kako bi započeo novi ciklus sa nacionalnim timom.

"Jako važna utakmica u petak protiv Nemačke. Najvažnija u ovom delu kvalifikacija. Jako dobra ekipa, u usponu. Imaju novog selektora koji je uneo zdrav entuzijazam i novu energiju u tim. Svi imaju jako dobar odnos prema nacionalnom timu. Verujem da će uz igrače koji igraju u NBA biti jako kvalitetna ekipa, za maksimalni respekt. Imaju mlade igrače, mlad tim, dobru ligu, sve je u njihovim rukama".

Ali...

"Mi moramo da gledamo u svoj tanjir. Moramo da vodimo računa o onome što bismo mi želeli da pokažemo na terenu. Želimo da dođemo do prve pobede, pa da razmišljamo o Austriji".

O izostanku Vladimira Lučića, koji se oporavio od preloma metatarzalne kosti...

"On je imao tu nezgodnu operaciju, još nije napravio ni kompletni trening sa nama, a odigrao je ovaj turnir. Ja sam i planirao da odigra jednu ili dve utakmice s malo većom minutažom, a protiv Albe je stigao do nekih 14-15 minuta, uz jaku karakternu požrtvovanost. On i dalje igra pod injekcijama, još oseća šraf u nozi. Svaki njegov izlazak na teren je kontrolisan, još nije u pravoj formi, ali znate kakav je on - želeo je da pomogne klubu. Opet, verujem da nije dobro za njega da takav uđe u ovaj tim Srbije i rad koji sledi. Treba mu treninga i zato računam na njega za prozor na leto".

Veliki gubitak za Srbiju je teška povreda kapitena Milana Mačvana, kome su stradali prednji ukršteni ligamenti.

"Maki je operisan pre mesec dana, već je štake ostavio za sobom. Trenira, ne prestaje, stalno traži da radi nešto, znate kakav je karakter. Bio je sa nama na kupu, pomogao je ekipi na jedan poseban način i dao je veliki doprinos. On je doneo veliki kvalitet i svežinu otkako je u timu".

Dobra stvar za Srbiju je da se mečevi sa Nemačkom i Austrijom igraju u Frankfurtu i Beču, gde ima dosta naših ljudi.

"Kažu mi da su obe hale rasprodate. E, sad, u kojem ćemo procentu biti mi u odnosu na njih - ne znam", kaže Đorđević uz osmeh.

"Očekujem da će biti naših ljudi. Svaki glas će nam mnogo značiti, jer želimo da pobedimo u utakmicama koje dolaze", zaključio je priču selektor, uz obećanje da će se pre odlaska u Nemačku obratiti još jednom na konferenciji za štampu.

PIŠE: Nikola STOJKOVIĆ

(FOTO: Star Sport)