Šest utakmica noćas na terenima najjače košarkaške lige sveta i tri ključne stvari - čudesna partija jednog od najpotcenjenijih igrača NBA Kembe Vokera i konačnih 46 poena; trijumf Šarlota nad Memfisom od 61 razlike; Bogdanovih skromnih 18 minuta na parketu i vrlo pristojan učinak od 11 koševa, 2 skoka i 3 asistencije.

Sakramento Kingsi stigli su do 24. pobede u sezoni tako što su nadigrali Atlantu kod kuće. Izgubili su prvu, a dobili preostale tri četvrtine za konačnih 105:90. Pored našeg Bogdana Bogdanovića koji je iz igre šutirao 4/6, u pobedničkom timu istakli su se i Džastin Džekson sa 20 koševa, odnosno Badi Hild i Frenk Mejson sa po 16. Vrlo zapažen bio je i Kosta Kufos s dabl dablom - 14 poena i 11 skokova. Kod poraženih Houksa iznad ostalih Ajzeja Tejlor - 18.

Memfis je uz Feniks najgori tim lige i njegov novi poraz od Hornetsa (140:79) nije nikakvo iznenađenje, ali izgubiti 61 razlike i u takvoj konstalaciji snaga predstavlja ozbiljno poniženje, čak i za "labave" američke kriterijume. To je najteži poraz Grizlija u istoriji franšize i šesti najteži poraz nekog NBA tima ikada. Dakle, bez dileme istorijska sramota tima u čijim je redovima vredan pomena samo učinak Vejna Seldena koji je ubacio 18 poena. Ali zato smo na drugoj strani imali čak šestoricu dvocifrenih od kojih je Kemba Voker bio bez premca. Voker je samo za poluvreme ubacio 35 koševa, a do konačnih 46 došao je uz šut za tri 10/14. Ukupno iz igre imao je blizu 75 odsto uspešnosti...

Grizliji su, malo je reći, bili užasni. U prvoj i trećoj deonici postigli su 14, odnosno 15 koševa.

Kod Šarlota podršku Vokeru pružali su Dvejn Bejkon i Marvin Vilijams sa po 15 poena, jedan manje ubacio je Frenk Kaminski, dok je 12 sakupio Džerimi Lemb.

Od ostalih mečeva izdvajamo novi, sedmi vezani trijumf Rokitsa (protiv Pistonsa, uz 21 poen Džejmsa Hardena), zatim novi dabl-dabl Darija Šarića (10+10) u pobedi Siksersa nad Orlandom, te novi odličan učinak Entonija Dejvisa čiji su Pelikansi dobili Lejkerse - 128:125. Obrva je brojao do 33 i tome pridodao 9 skokova, dok gostima nije pomogla ni činjenica da su im četvorica startera ubacila 20+poena. Ipak, peti je upropastio je sve što ova četvorica uradila. Lonzo Bol igrao je čak 44 minuta i za to vreme šutirao iz igre užasnih 2/15, za tri 1/12. I na sve to umalo nije napravio tripl-dabl - 6p, 13sk,9as...

NBA REZULTATI

Šarlot - Memfis 140:79

/Voker 46 - Selden 18/

Orlando - Filadelfija 98:118

/Purvis 19 - Iljasova 18/

Hjuston - Detroit 100:96

/Gordon 22 - Grifin 21/

Nju Orleans - LA Lejkers 128:125

/Dejvis 33 - Koldvel-Poup 28/

Dalas - Juta 112:119

/Barea 23 - Mičel 26/

Sakramento - Atlanta 105:90

/Džekson 20 - Tejlor 18/

