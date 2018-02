Istorijski dan za Branka Lazića i Crvenu zvezdu

Branko Lazić na debiju u Zvezdi i sada

„Šljaker nije običan radnik, to je nešto mnogo, mnogo više".

Ovo je priča o čoveku, koji je svojim radom i upornošću, od 2011. godine do danas rastao uz klub, i postao reprezentativac, kapiten i čovek kome tribine skandiraju ime, iako nikada sebe nije „gurao" u prvi plan – kapiten i Zvezdina "desetka" Branko Lazić.

Branko Lazić će u ponedeljak u susretu protiv Zadra obući dres Crvene zvezde po 430. put i tako na većnoj listi prestići čuvenog beka i dosadašnjeg rekordera Slobodana Nikolića, koji je odigrao 429 zvaničnih utakmica za crveno-bele!

Ljubitelji košarke, navijači, pune tribine, su na ovim prostorima uvek voleli posebne, one koji su imali to nešto, koji su znali da ispričaju "vic” na parketu, koji su znali da zatrpaju koš protivnika, da dodaju loptu iza leđa, da urade nešto nepredvidivo, da je ubace sa osam metara, da prodaju dribling kao na terenu iza zgrade.

Branko Lazić neće svako veče isporučiti 25 poena, 10 skokova i dizati publiku na noge fintama i forama, ali je cenjen, možda i više od onih koji su sve to imali… Ovo je priznanje da se bez takvih ljudi ne može. Bez takvih koji će uleteti u reklamu, koji će i bukvalno prokrvariti za tim. Jer da li postoji veće priznanje od onog kada vam cela hala skandira ime, i to više puta, a niste superzvezda?

Nazivaju ga "diskretnim herojem”, trenerima poput onih koji nose prefiks "veliki" ga sada biraju pod brojem "1" kao igrača koga bi želeli u svom timu, sada je stalni kandidat je za najboljeg defanzivca Evrolige… Ali najveće priznanje je već dobio - ono na otvorenoj sceni kada ti stave do znanja, da to što radiš, radiš najbolje i da znaju da daješ 110 odsto sebe…

Možda ima onih koji ne misle tako, ali Branko Lazić je među najvećim veličinama koje su nosile crveno-beli dres u istoriji košarkaškog kluba sa Malog Kalemegdana. On je simbol istrajnosti, upornosti, ogromnog rada, diskrecije… Njega nećete videti na naslovnicama nedeljnika, on nije "celebrity", već cedi poslednju kap znoja da bi dostigao određeni nivo, bez prečica, najtežim putem. Sada je evroligaški nivo, a mnogi ne znaju da je Branko na početku svog košarkaškog puta ispao iz prve konkurencije kao kadet FMP-a. Preko „Koledža" se godinu danas kasnije vratio u FMP i od tada nikada više nije bio višak, već mera za spremnost.

Ni u Železniku, ni u Crvenoj zvezdi. Bio je, zapravo, sve bolji i bolji... Nikada nije imao epitet šutera, ali je šut usavršavao sa najboljima. Sada kada je sam po pravilu pogodi.

U sezoni 2015/2016 na prvoj prozivci pojavio se nakon rigoroznog programa ishrane i treninga, spreman da odmah zaigra utakmicu.

Zato što ćuti i radi, zato što je uvek tu za trenera, saigrače, klub. Makabi, Real, Tamiš, Napredak…nije važno i nema razlike, uvek je tu sa 100 posto. Nema suvišnih pitanja "zašto i kako".

Rečima Marka Simonovića 22. 12. 2016. godine nakon velike evroligaške pobede nad Realom:

"Nosi me energija. Kad vidim Lazu (Branka Lazića) kako igra, koliko se baca, a znam da dečka boli celo telo... Mene to dodatno motiviše, kao i ostale momke iz tima. Kakav bih ja bio čovek kada ne bih cenio taj trud? Bilo bi me sramota".

Branko Lazić je najbolji timski igrač i defanzivac Crvene zvezde. Debitovao je sada već davnog 8. oktobra 2011. godine protiv Hemofarma i još traje!

IGRAČI S NAJVIŠE NASTUPA U CRVENOJ ZVEZDI

-Slobodan Nikolić i Branko Lazić (po 429)

- Predrag Bogosavljev (423)

- Vuk Radivojević i Dragiša Vučinić (po 354)

- Dragan Kapičić (339)

- Slobodan Janković (329)

- Igor Rakočević (323)

- Nebojša Ilić i Zoran Moka Slavnić (po 304)

ABA LIGA - 20. KOLO

Subota

Mornar - Cedevita 89:94

/Luković 22 - Čeri 16/

Mega - FMP 74:72

/Jaramaz 20 - Pot 18/

Olimpija - Partizan 89:87

/Hrovat 22 - Vilijams Gos 23/

Nedelja

Cibona - Igokea 87:86

/Žorić 19 - Rajnhart 17/

Budućnost - MZT 104:62

/Nikolić 21 - Lalić 17/

Ponedeljak

18.00: (1,03) Crvena zvezda (28,00) Zadar (12,00)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama