Crvena zvezda spotakla se na prvom koraku ka tituli. Košarkaši Budućnosti uzeli su prvi skalp u finalnoj seriji Jadranske lige i u dupke punoj dvorani Aleksandar Nikolić slavili rezultatom 80:76 (25:22, 12:16, 26:19, 17:19).

Zvezdina budućnost sada leži u Podgorici! Da bi borbu za šampionsku krunu završila u Beogradu biće potrebno da se ekspresno oporavi od trećeg uzastopnog poraza od najvećeg protivnika, ostvari pobedu u svom dvorištu, a onda uzvrati udarac Đetićima i uzmu pobedu usred Morače. Dileme nema da će to biti lakše reći, nego učiniti. Zvezda je ove sezone najslabije partije u Jadranskoj ligi odigrala baš protiv Budućnosti i bolja taktička postavka, smirena glava i veća želja pravili su razliku svaki put.

Budućnost je ove večeri imala pobedničke komponente koje su napravile razliku - raspoloženog napadača više i hladniju glavu. Budućnost je letela visoko na krilima Nikole Ivanovića i Nemanje Gordića, koji su zajedničkim snagama doneli Budućnost 38 poena. Prvi 20, drugi 18. A, kao ispomoć poslužili su Džastin Doelman sa 13 i Kajl Gibson sa 10 poena.

Zvezdinu navalu predvodio je Alen Omić sa 14 poena, jedan manje imao je Tejlor Ročesti, pa Stefan Janković 12 i Džejms Feldin 10 poena.

Okršaj se u poslednjih sedam minuta pretvorio u jurnjavu sa dramatičnim krajem. Posle Gibsonove trojke na tačno sedam minuta pre kraja i prve dvocifrene prednosti Budućnosti (61:71), činilo se da je Zvezdin šampionski duh utihnuo i da će reakcija izostati. Ali, nije bilo tako.

Zvezda je u narednim minutima krenula silovito, na sve ili ništa i to je dalo rezultat. Konačno je to bila ona napadački stabilna, otresita Zvezda koja je skidala glave najvećim evropskim alama. Ročesti posle lepog nabačaja na obruč, pa Bjelica i Lesor sa penala, a onda i Jankovićeva trojka zbog koje su tribine eksplodirale. A, kada ni to ije bilo dovoljno, usledila su dva snažna zakucavanja Jankovića i Lesora za pravu, ludu završnicu ovog prvog finalnog susreta.

Ali, Zvezda je tu stala. Usledili su promašaji Davidovca i Ročestija sa distance, pa Jankovića iz neposredne blizine, što su na kraju kaznili Doelman i Ivanović.

Crvena zvezda je nervoznije ušla u meč i to se brzo osetilo. Puna dva minuta bila je bez postignutog koša, a za to vreme gosti su najviše zahvaljujući Džastinu Doelmanu stigli do opipljivih 0:7. Trener Alimpijević bio je prinuđen da reaguje sa dve brze izmene - prvo je Feldin zamenio Davidovca, da bi nedugo zatim na teren istrčao i Janković umesto Bjelice. Ipak, Zvezda je proigrala tek posle tajm-auta koji je Alimpijević zahtevao u želji da razbudi svoje igrače. Previše mlaka odbrana, manjak koncentracije u čuvanju pik’n’rol situacija i samim tim nedostatak komunikacije doveli su do toga da je Gordić nekoliko puta lako probijao rivala iz bloka, što je ostavljalo previše slobodnog prostora u reketu.

Ipak, baš je rotacija na centarskim pozicijama donela rezultat. Janković je uneo atletsku komponentu i brzinu, a Omić čvrstinu u oba reketa. Sredinom četvrtine Jankovićeva poletnost donela je nekoliko dobrih rešenja na obe strane. Prvo je trojkom iz ugla načeo protivnika, a onda posle dobre anticipacije Omića, Janković je omogućio Ročestiju da konačno stigne do nekih lakših poena. U međuvremenu je proradio i Feldin, što j podiglo publiku na noge, a razliku smanjilo na minimalnu vrednost.

Ipak, već pomenuti manjak koncentracije činio je da Zvezda i dalje bude u minusu, odnosno da Budućnost posle nekih teških, ali dobrih pogodaka ostane u dobrom raspoloženju.

Jedan od ključnih trenutaka druge četvrtine viđen je po ulasku Dilana Enisa na parket. Kanadski plejmejker uspeo je brzo da nađe pravi napadački ritam, pa su njegova dva dalekometna hica učinila da Zvezda ponovo minimalizuje manjak, a onda i okrene rezultat u seriji 10:2 za važnih 32:27. Bitan faktor bila je i Zvezdina odbrana, čini se nešto čvršća u nastavku utakmice, koja je doprinela da Budućnost prva četiri minuta drugog perioda bude bez poena. Ali, to nije značilo da je Zvezda imala lakši posao, ni za trenutak. Izabranici Aleksandra Džikića vršili su konstantni pritisak na Zvezdine plejmejkere, a igrom sa dosta kontakta remetili koncentraciju ne samo takmacu, već i treneru Alimpijeviću i njegovim pomoćnicima koji su verovatno imali razloga da budu ljuti na sudijsku trojku.

Crveno-belima je mnogo značila velika, gromoglasna podrška sa tribina, ali čak ni krcate tribine beogradske dvorane, ali ni napetost koja je mogla da se seče nožem nije sprečavala odličnog Gordića da radi ono što najboljezna - da probija prednju odbrambenu liniju i dobrim rešenjima razigra saigrače. A, kada on nije bio na terenu, gotovo besprekorno ga je menjao Ivanović.

Bio je to samo deo onoga što je bekovski tandem gostiju imao spremno za nastavak utakmice. Jer, posle dobrog Zvezdinog uvoda u nastavak utakmice i serije 9:2 za 47:39 za manje od dva i po minuta, usledio je period koji je pripao upravo Gordiću i Jankoviću. Na svu nakupljenu tenziju na terenu i tribinama, Alimpijević je skrivio tehničku grešku posle Feldinove lične greške na Gibsonu. Amerikanac je prvo bio polovičan, onda je Ivanović dodao još jedno slobodno bacanje, da bi onda Gordić potpuno anulirao zaostatak trojkom o tablu tačno iz ugla.

Od tog 25. minuta tenzija je dostigla vrhunac, ali košarkaše u belim dresovima to nije zanimalo. Budućnost je radila ono zbog čega je i došla u Beograd, a možda i prelomni trenutak utakmice bile su trojke Popovića na nešto manje od 40 sekundi do kraja treće deonice, a onda i Ivanovićev hitac pravo u srce protivnika za zatvaranje iste i rezultat 63:57 u džepu.

Do kraja Budućnost je snažno izdržala sve nalete protivnika, zadržala vođstvo u svojim rukama i odnela veliki skalp.

Crvena zvezda – Budućnost 76:80 (22:25, 16:12, 19:26, 19:17)

Hvala: Aleksandar Nikolić

Gledalaca: 7.001

Sudije: Matej Boltauzer, Sreten Radović i Tomislav Hordov.

CRVENA ZVEZDA: Kešelj, Davidovac 4, Lazić 2, Dobrić 4, Feldin 10, Janković 12, Ročesti 13, Omić 14, Lesor 5, Enis 8, Jovanović, Bjelica 4.

BUDUĆNOST: Ivanović 20, Se. Šehović 3, Doelman 13, Barović 2, Su. Šehović, Gordić 18, Ilić, Z. Nikolić 6, Gibson 10, Popović 3, Lendri 5, D. Nikolić.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ

Foto: Star Sport, ABA liga / Crvena zvezda