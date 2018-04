Nikola Ivanović protiv crveno-belih

Vreme je za čin broj tri, vreme je za Moraču.

Crvena zvezda i Budućnost posle dva odigrana meča u finalu ABA lige imaju skor 1:1, a po proceni mnogih upravo bi treći meč u seriji mogao da donese jednoj od ekipa odsudnu prednost. Budućnost bi, ako dobije večeras od 20 časova, imala sutra meč loptu, a Zvezda bi trijumfom u ovom duelu obezbedila sebi barem povratak u Beograd u 5. i poslednji duel u seriji.

Da bi to uradila moraće da igra dobro u defanzivi kao u drugom meču u Beogradu. Primarni zadatak Dušana Alimpijevića i njegovih igrača biće da zaustave Nemanju Gordića i Nikolu Ivanovića.

Upravo je Ivanović govorio za naš sajt pred dva duela u Morači koja slede.

„U Beogradu smo napravili izuzetan rezultat. Tim brejkom se poništava prednost domaćeg terena. Ali to ne znači ništa, to je Zvezda pokazala u drugom meču kada je izašla bez dana pauze i realno odigrala dobru odbranu. Svela nas na samo 59 poena. To je stvar koja govori o njima i o tome kako pristupaju i kako će se odvijati ova serija. Dosta kvalitetan rezultat za nas je ovih 1:1“, rekao je Ivanović.

Ivanović i Gordić su u prvom meču dali zajedno 38 poena. Nikola je ubacio 20. Brza igra preko bekova pravila je velike probleme defanzivi crveno-belih.

„To je ono što mi forsiramo tokom cele sezone. Takva igra. Džile je dao najveću slobodu meni i njemu. Dosta igre se vrti dok on i ja imamo loptu. Generalno mislim da smo to dobro iskoristili. Kažem, ima dobrih momenata, kada stvarno ličimo na ozbiljnu ekipu, ekipu koja može da igra na najvećem mogućem nivou. Cilj je da istrajemo što duže u tim momentima“.

Rad sa Aleksandrom Džikićem? Deluje da je on uneo dosta ozbiljnosti i da ekipa deluje dosta ozbiljnije nego prethodnih godina... To pokazuje i prvi plasman u finale Jadranske lige.

„Bio sam u Budućnosti i četiri godine pre ovoga. Stvarno je ove godine drugačije. Izgleda sve ozbiljnije. Najviše zbog rezultata koje pravimo“.

Šta očekivati u Podgorici?

„Ono što znam da je ceo grad motivisan. Ovo se nije desilo u zadnjih 15 godina. Oseća se dobra energija. Nadam se iskreno da će da gori sve“.

Možeš li da uporediš atmosfere? I Pionir i Morača su specifične dvorane sa vrhunskom domaćom atmosferom.

„Pionir je, onako, prava košarkaška dvorana. Svaki put kada neko dođe tu treba da vodi najviše računa da te ne proguta sala i energija Pionira. To čini Pionir posebnim. Videćemo kako će izledati u Podgorici. Finale nikada nije bilo u Morači, videćemo kako će sve izgledati“, zaključio je Ivanović.

Prvi meč u Podgorici igra se večeras od 20 časova, dok je drugi rezervisan za subotu od 21 čas. Ukoliko bude došlo do majstorice, odnosno petog duela, on će se igrati u Beogradu u ponedeljak od 19 časova.

Foto: MN press