Sezonu 2016/2017 proveo je u Makabiju iz Tel Aviva, a kraj tekućeg ciklusa takmičenja Tejlor Ročesti bi mogao da dočeka u Hapoelu iz Jerusalima. Izraelski Sport 5, naime, javlja da je Hapoel ozbiljno zagrizao da plejmejkera Crvene zvezde dovede i pre isteka sezone.

Naravno, Zvezda se pita, a ona nije spremna da se odrekne ponajboljeg igrača. Barem ne pre pre no što se završi Jadranska liga i crveno-beli, tome se nadaju, ne uspeju da izbore novi nastup u Evroligi. Ročestijeva uloga tu bi trebalo da bude ključna.

Posle? Izraelci pišu da bi i Zvezda tada bila rada za saradnju. Uštedela bi neku platu, a to nije mala stvar u finansijskim uslovima u kojima klub živi. Zato se navodi da bi Ročesti najkasnije do 15. aprila, kada se završi plej of ABA lige, trebalo da bude u Jerusalimu.

Sa evroligaškim prosekom od 13,1 poena i 5,1 asistencijom po meču bio bi dočekan kao vođa tima. U Zvezdi to i jeste. I puno bi nedostajao. Ali samo u nacionalnom šampionatu, a on je - nažalost - odavno izgubio na značaju. Jadranska liga je od samog starta sezone bila Zvezdin prioritet.

