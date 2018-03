Šef struke čačanskog Borca Raško Bojić se valjano okuražio! Naravno, pošto nije šala voditi ekipu koja je lider dva fronta, onog jadranskog ABA 2, i onog nešto nanje popularnog KLS. On zbog toga ne srazlogom tipuje da ekipa iz grada kraljice igara može direktno da se plasira u jadransku elitu. Tako nešto već se nadzire, na šta valja dodati da će upravo Čačak biti domaćin završne F4 sesije ABA 2 lige.

“ Želja svih u klubu je da ostanemo tu gde jesmo. Razlog više za to je indicija da će možda posle skupštine ABA lige postojati opcija da prvoplasirani tim direktno ide u ABA 1, što bi nama značajno olakšalo posao“, reči su stratega Borca, koji 'nije ostvario' klupski cilj zacrtan na početku sezone. On ga je u mnogome premašio, pa mu diskreciono parvo lidera ABA 2 lige dozvoljava da tipuje na klupsku želju koja po svemu sudeći nije nerealna.

“Cilj nam je da izborimo prvu poziciju na kraju regularnog dela lige. Želimo da u preostala tri kola damo svoj maksimum, na sve tri utakmice, pa idemo kao i do sada maksimalno motivisani da pobedimo i da se potrudimo da ostvarimo što bolji plasman”, kaže Raško Bojić, šef čačanskog tima koji nakon lagane pobede nad Vršcem sprema svoje pulene za sredu, i duel sa Splitom.

PIŠU: Durđe MEČANIN i Nikola MINOVIĆ

FOTO: MN Press