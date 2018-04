Vlasnik Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, ponovo je kritikovao prvog čoveka Evrolige, Đordija Bertomeua i čak postavio uslov koji mora biti ispunjen da bi atinski klub i naredne sezone igrao u ovom takmičenju.

„U trenutku kada dobijamo izjave saučešća i podrške povodom smrti Kostasa Janakopulosa, jednog od kamena temeljaca našeg Panatinaikosa, u trenutku kada je naša porodica u dubokoj žalosti, ti ne prestaješ da dokazuješ koliko si jadan.To si naravno potvrdio mnogo puta ranije. Kada sam branio svoju decu od psovki i napada. Ili kada si postavio moje fotografije u evroligaškim dvoranama, kao da sam traženi ubica. I sada, kada je moja porodica u žalosti ti nastavljaš sa pokušajima da uništiš Panatinaikos i mene lično. To je to. Jedina stvar koju još mogu da ti kažem je “j... se”. To je sve. Ništa više ne zaslužuješ“, napisao je Janakopulos.

On je rekao da će Panatinaikos isptupiti iz Evrolige ukoliko Đordi Bertomeu bude vodio takmičenje.

„I da pojasnim. Ukoliko ovog leta članovi Evrolige ne odluče da neko ko ne poštuje insitituciju porodice ne može da sedi za istim stolom sa nama, da ne govorimo o vođenju takmičenja, Panatinaikos više neće biti deo ovog cirkusa.Ljudi su osnov sporta. A ti nisi ljudsko biće“. navedeno je u izjavi vlasnika Panatinaikosa.

(FOTO: paobc.gr / V. Stolis)