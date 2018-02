Jankovićev rekord karijere u Evroligi: Znam ja da igram košarku

Crvena zvezda će pobedu nad Olimpijom iz Milana pamtiti po 100 ubačenih poena, a Stefan Janković po 15 datih poena što mu je rekord dosadašnje evroligaške karijere. Pre ovog duela najviše je dao protiv Efesa - devet. Ujedno, na ovom meču je imao najveći indeks korisnosti do sada (18) i proveo je najviše minuta na parketu (22).

Njegova najbolja partija do sada.

Bilo je tu dobrih odbrana, jedna daleka trojka, kao i zakucavanja. Sve u svemu, dobra utakmica za njega i podstrek za nastavak sezone.

“Jeste dobra poenterski. Zadovoljan sam kako sam igrao odbranu, bilo je i grešaka, ali je dobra utakmica iza mene. Dobra minutaža, tu je samopouzdanje”, kaže Janković.

Bilo je tu i ono promašeno zakucavanje.

“Da, omašio sam onu jednu, mogao sam… Ajde, dešava se. Bila je dobra partija. Ukapirao sam ulogu. Znam ja da igram košarku. Kada se otvori u napadu - tu sam”.

Bilo je dosta dobrih napada iz pika sa strane.

„Da, da, da... Dao mi je Tejlor mislim onu za zakucavanje. Napali smo na četvorku, oni su malo slabije čivali taj pik. Napadali smo i sa peticom, a radili smo i rol. Više ide na pop četvorka, ali ovo je bio odličan skauting trenerski. To smo gađali“.

Odbrana nije delovala loše, a opet je Zvezda primila 89 poena...

„Odigrali smo dobru utakmicu. Raspodelili smo minutažu skroz. Ne znam tačno, ali mi deluje da smo svi igrali tu negde, nije se niko preforsirao. Primili smo 89 poena. Ali tu su Džerels, Tiodor i Gudlok, skoro svaka akcija je bila za njih. Bukvalno ista akcija, vrtenje. Teško je sada čuvati. I Micov je dao neke poene“.

Postigli ste 100 poena?

„Jesmo. Nemamo mi taj problem u napadu. Nismo čak igrali loše odbranu, oni su dali neke trojke. Imaju kvalitet“.

Taj kvalitet će biti potreban Zvezdi protiv Zadra u ponedeljak u okviru ABA lige.

„Imamo tri utakmice do kraja da osvojimo prvo mesto. Mnogo je to bitno, otvorilo se to. Fokusirani smo na te utakmice. Imamo veliku šansu i mislim da bi trebalo da to iskoristimo“.

MI ĆEMO SE POJAVITI NA KUPU - EVO, ZVEZDA JE TU

Na vidiku Zvezde nalazi se i Kup Radivoja Koraća koji je na programu od 15. do 18. februara.

„Imali smo ove tri utakmice pre Kupa zaključno sa Zadrom da se spremimo. Jako smo trenirali. Radili smo na odbrani. Jaka je konkurencija. Mi ćemo se pojaviti - evo izvolite, Zvezda je tu. To je Kup, tri utakmice za četiri dana. Biće to naporno. Moraćemo da se spremimo. Prvi meč je najbitniji. Moramo da igramo jako. I da osvojimo prvi trofej. Mnogima bi bio prvi profesionalni trofej u karijeri“, najavio je Janković.

PIŠE: Strahinja KLISARIĆ

(FOTO: Star Sport)