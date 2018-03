Neslavno se završila kratka epizoda Samarda Semjuelsa u Partizanu.

Stalni konflikti sa tadašnjim šefom stručnog štaba Miroslavom Nikolićem, seksističke i uvredljive objave preko društvenih mreža zapečatile su njegov odlazak iz Humske 1, iako je po dolasku u klub bio viđen kao veliko pojačanje.

Tri meseca prošla su od neizbežnog rastanka, a Samardo Semjuels i dalje ne može da preboli rastanak sa Parnim valjkom. Tačnije, u razgovoru za francuski portal BeBasket tvrdi da mu je Partizan uništio košarkašku reputaciju?!

„Sve je bilo van moje kontrole. Od svih vesti koje su se pojavile o meni, nijedna prethodno nije došla do mene, kako bi se čula moja strana priče. Kako o nekome s kim nikada niste razgovarali, ko pritom ne razume vaš jezik, možete da pišete da je ser...a?! Ako na društvene mreže postavim trulu šalu, hoćemo li svi da kažemo kako mi je smisao za humor ravan nuli“, pita se Samardo Semjuels.

Da bismo vam dočarali sve ono što je Samjuels hteo da kaže, moramo da vratimo film na prošlo leto i pripreme za novu sezonu. Posle završenog angažmana u Brindiziju, momak sa Jamajke je počeo da trenira sa Betisom, odakle je otpušten posle samo mesec dana. Razlog? Dobro obavešteni izvori u Španiji tvrde da je Semjuels imao otvoreni sukob sa trenerom Alehandrom Martinezom, posle čega je dobio kartu u jednom pravcu.

Semjuels i dalje tvrdi da je nevin. Valjda ga je zato Limož i doveo posle svega...

„U Sevilji sam bio najbolji igrač tokom priprema. Možda sam imao nesuglasice sa trenerom, možda sam mu nešto i rekao, ali konačnu odluku doneo je prvi čovek kluba, ne trener. Isto mi se dogodilo i u Partizanu sa objavama na društvenim mrežama“.

Zatim je doneo interesantan zaključak:

„Instagram i košarka ne idu zajedno. Znam da je javno sve što objavim na društvenim mrežama i znam da su svi mogli da vide moj profil. Ali moja je stvar šta ja radim u slobodno vreme i u privatnom životu. Mogao sam da stavim šta ja hoću, sve dok to ne šteti Partizanu“.

U dahu je nastavio...

„Celu karijeru gradite na jedan način, a onda samo eho nekih dešavanja može da uništi sve što sam uradio još od svog 14. rođendana. Pričajte mi - šta se dešavalo u Barseloni, Milanu, Klivlendu, Lujvilu... Na svim tim mestima nije bilo nijednog problema. Kada sam otišao iz Partizana počeli su da se pojavljuju članci u novinama gde piše da je klub bio u velikom problemu, u finansijskoj krizi, da duguje sedam miliona evra... Sevilja se i pored svih poteškoća otarasila igrača kakav je Dontaj Drejper. Nije ni čudo šta se sve dogodilo takvom klubu“.

Posle svega što se desilo u Sevilji i Partizanu nije mogao da nađe pravi angažman. Dobijao je ponude iz Irana i Bliskog istoka. Tek kasnije stigao je poziv Limoža.

„Te priče su me povredile i učinile da jako teško nađem novi angažman. Danas svi igrači mnogo lakše dolaze do novih ugovora. Partizan i Sevilja su uništili moju reputaciju i sve što sam uradio dosad. Nisam dobio ni cent od Sevilje i Partizana. Zašto rade to, ako nisu ništa izgubili? Bio sam toliko frustriran zbog toga što sam utakmice gledao sam preko televizora. A sve to zbog dva kluba prema kojima nisam imao obavezu i koji nisu imali želju da grade budućnost na meni“, završio je Samjuels razgovor za BeBasket.

