Osećaj je prosto takav - kada uživo vidite Robertasa Javtokasa, posebno kraj aut-linije, imate utisak da mu treba samo tako malo da se okrene, ode u svlačionicu, uskoči u opremu i vrati se na parket kako bi današnoj omladini pokazao trik ili dva iz košarkaške igre. Ista je priča i sa njegovim dugogodišnjim prijateljem, danas ponosnim trenerom Žalgirisa Šarunasom Jasikevičijusom. Jednostavno - takvi majstori kao da nikada ne stare.

Nismo mogli da ne iskoristimo retku priliku da razgovaramo s čovekom ozbiljne riznice medalja i pehara u privatnoj vitrini. Trenutno sportski direktor Žalgirisa, u predstojeći Fajnal for ulazi sa jednom željom - da njegov tim zadrži oreol nepobedivosti na završnim turnirima i da se klub posle 19 godina čekanja i osvajanja poslednje evropske titule ponovo kući vrati s velikim peharom.

"Osvajanje Evrolige bila bi fantastična stvar! Ne samo za Žalgiris, već generalno. Ovo je velika stvar za Žalgiris. Od 1999. godine sanja se ovaj san i od tada klub nije bio na Fajnal foru. Za tim iz jedne male zemlje, bez velikog budžeta - ovo sve je neverovatna stvar", otvoreno će Javtokas za MOZZART Sport.

Jasno je - Žalgiris je ovde da bi svoju šansu iskoristio.

"Sanjamo velike snove i spremni smo za izazov koji nas očekuje. Videćemo kako će se stvari odvijati. Sve će stati u jednu utakmicu i sve može da se desi. Pokušaćemo da iskoristimo svaku šansu koja nam se ukaž, jer ko zna kada ćemo ponovo biti u mogućnosti da dođemo na F4".

Iskoristili smo Javtokasovu konstataciju u budžet i upitali - koliko je teško ostvariti plasman na F4 bez jake finansijske podloge i velikih zvezda u timu?

"Gledajte, u današnjoj košarci budžet nije sve. Pre svega je potrebno veliko srce! Klubovi s manjim budžetima imaju veliku motivaciju da se dokažu na velikoj sceni. Ovi momci su sada ovde i možda nisu velike superzvezde, ali njih ćemo u budućnosti možda videti u nekim drugim timovima baš kao takve i znaćemo da su oni rasli i stasali u Žalgirisu".

Rekao je to Dušan Kecman, saglasio se nedugo zatim i Nikola Kalinić da ovaj tim Žalgirisa mnogo podseća na Partizan iz 2010. godine. Pitali smo legendarnog centra kakva su njegova zapažanja?

"Gotovo da je ista situacija. Niko ni tada nije mogao da veruje da će Partizan doći do F4. Opet, mnogo toga je slično kao i sada - budžet, mentalitet ekipe, filozofija... To ljudi vole... tim s velikim srcem, motivacijom i malim budžetom protiv onih najjačih. Oni daju 110 odsto kako bi pobedili klubove s velikim budžetima, ljudima se to dopadne i zato klubovi poput Partizana i Žalgirisa dobiju tako velike simpatije ljudi".

Svi pričaju o uspehu Šarunasa Jasikevičijusa praktično na startu trenerske karijere, zato nas je zanimalo da li je Javtokas verovao u svog prijatelja kada je ulazio u nove, dotad još neistražene vode?

"Bez ikakve dileme sam bio. Takav je bio i kao igrač. Postao je trener koji prethodno nije imao nikakvog iskustva u tom poslu. Sećam se da su se novinari stalno pitali - zašto ja mislim da će biti dobar trener? - a ja sam im govorio: 'Ne dobar, nego jedan od najboljih'. Vidite kako on radi svoj posao, kakav stav ima, odnos sa igračima. Još pre deset godina mogao sam da znam da će biti sjajan trener jednog dana".

Javtokas nije bio previše raspoložen da govori o tome koga bi voleo da vidi u finalu... Ali nam je objasnio razloge.

"Ne bih o tome, nezahvalno je. Što se mene tiče - najvažnije mi je da Žalgiris pobedi u svim utakmicama. Imam nekih želja na temu koga bih voleo da vidim na postolju, ali to je moja, privatna stvar i imam svojih razloga zašto ne bih o tome".

Na kraju smo nekadašnjeg šampiona Evrolige i Željkovog učenika u Olimpijakosu pitali - šta misli o Vasiliju Miciću i činjenici da zanat može da uči od Šarunasa?

„Ako ga je Šaras hteo, znači da poseduje kvalitet koji je potreban da bi bio dobar igrač i koristan za naš tim. Igra dosta ove sezone, radi dobar posao. Ne znam koliko možemo da ga zadržimo u našem timu, ali ovo je veliki korak za njega u karijeri. Raduje me način na koji igra, Šaras veruje u njega i to se vidi. Želi da mu podari što više znanja, ali i izvlači iz njega ono najbolje - 110 odsto. Nadam se da će u budućnosti otići u još veći klub kao veliki igrač i zaraditi još više novca“, zaključio je Javtokas.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (nikolaS_sN)

Foto: Star Sport